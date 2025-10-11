Oι νέοι δασμοί «σκοτεινιάζουν» τις αγορές

Από τη μια το shutdown που επιβάλλει πτήσεις στα τυφλά δεδoμένης της έλλειψης οικονομικών δεδομένων από την αμερικανική κυβέρνηση, από την άλλη το νέο δασμολογικό χτύπημα του Τραμπ, η επενδυτική ψυχολογία αντιστράφηκε αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας τη μητέρα των αγορών, S&P500, κάτω από τον μέσο κινητό όρο των 30 ημερών και μια «ανάσα» από τον 50άρη, μετά από μια ούτως ή άλλως «επίπεδη» εβδομάδα και στο κόκκινο τις ευρωπαϊκές αγορές που εξάλειψαν επίσης τα εβδομαδιαία τους κέρδη.

Το shutdown διανύει την 11η ημέρα, ενώ την Πέμπτη για έβδομη φορά η Γερουσία απέτυχε να εγκρίνει τις προτάσεις για προσωρινή χρηματοδότηση που θα τερμάτιζαν αυτή την κατάσταση. Αυτό που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Στη Γαλλία μέχρι την ώρα που γραφόταν το παρόν φαινόταν ότι απεφεύχθη για άλλη μια φορά η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν εν μέσω προειδοποιήσεων από την κεντρική τράπεζα ότι το πολιτικό αδιέξοδο αρχίζει να επηρεάζει την ανάπτυξη, θα ορίσει νέο πρωθυπουργό. Μένει βέβαια να δούμε αν ο νέος πρωθυπουργός σπάσει το «ρεκόρ» του Λεκορνί, καθώς ο Μακρόν φαίνεται ότι επιμένει να αγνοεί τις επιλογές από την Κεντροαριστερά και την Αριστερά.

Το μεγάλο χτύπημα όμως για τις αγορές ήρθε από τις νέες απειλές του Τραμπ για μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως απάντηση στους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που επέβαλε το Πεκίνο.

Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Truth Social ο Αμερικανός απείλησε να ακυρώσει την επερχόμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οδηγώντας τον Dow Jones σε βουτιά περίπου 800 μονάδων.

Τι έγινε όμως και «εξερράγη» για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος Τραμπ; Tο υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ξένες οντότητες από την 1η Δεκεμβρίου και μετά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια για την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% σπάνιων γαιών είτε προέρχονται από τη χώρα είτε κατασκευάζονται με κινεζική τεχνολογία εξόρυξης, διύλισης, κατασκευής μαγνητών ή ανακύκλωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα, την πυραυλική άμυνα, τη ρομποτική κ.α. Γι’αυτό άλλωστε οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών έπεσαν κατακόρυφα, ενώ ισχυρές ήταν οι απώλειες και για τις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες.

Ο Τραμπ ως απάντηση ανήρτησε στο Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική και στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες...Επρόκειτο να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω».

Με αυτή την ανάρτηση ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» χρησιμοποιώντας τους πόρους της σε σπάνιες γαίες και ως εκ τούτου θέτει σε «ομηρία» τη σύνοδο κορυφής που προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να οργανώσουν Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η νέα έλλειψη ορατότητας σχετικά με τα επίπεδα των δασμών επιβάρυναν συνολικά τις αγορές, οι οποίες αυτή την εβδομάδα είχαν δείξει ήδη σημάδια κόπωσης, μουδιασμένες από τις εξελίξεις στη Γαλλία και το shutdown στις ΗΠΑ. Μεγάλη ήταν η πτώση και για το πετρέλαιο,με το Βrent όχι μόνο να διαγράφει τα κέρδη της εβδομάδας αλλά να πλησιάζει ενδοσυνεδριακά τα χαμηλά του Μαΐου.

Κερδισμένοι για άλλη μια φορά ο χρυσός και το ασήμι, που αποτελούν πλέον τα αγαπημένα επενδυτικά καταφύγια των επενδυτών, ενώ ικανοποιητική ήταν και η αποκλιμάκωση της απόδοσης της αμερικανικής δεκαετίας, πέριξ του 4,05% .

Eπίσης στους κερδισμένους ήταν οι αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης σπάνιων γαιών, όπως οι ΜP Materials, USA Rare Earth κ.α.

Τα πιθανά σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

Όσον αφορά το shutdown στις ΗΠΑ, το πιο πιθανό σενάριο είναι η αναστολή λειτουργίας του δημοσίου να παραταθεί και την επόμενη εβδομάδα, καθυστερώντας τη δημοσίευση των στοιχείων πληθωρισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η απόφαση της Fed στα τέλη Οκτωβρίου θα ληφθεί με περιορισμένα δεδομένα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω της συνεχιζόμενης αναστολής του δημοσίου.

Προς αυτή τη κατεύθυνση συνεπικουρούν άλλωστε και τα χθεσινά μάκρο, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο κινήθηκε οριακά χαμηλότερα καταγράφοντας μικρότερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν υποχώρησε ελάχιστα στις 55 μονάδες από 55,1 τον Σεπτέμβριο και έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για υποχώρηση στις 54,2 μονάδες.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Μίσιγκαν αποτελεί σημαντικό δείκτη της οικονομικής κατάστασης, καθώς καταγράφει την πρόθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν και την γενικότερη εμπιστοσύνη τους στην οικονομία. Η ελάχιστη αλλαγή από την μέτρηση του Σεπτεμβρίου πιθανότατα να οφείλεται σε στατιστικές διακυμάνσεις ή στο δείγμα της έρευνας και όχι σε πραγματική αλλαγή της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

«Πράσινο φως» στη Fed προς το παρόν και από δεύτερο σημαντικό μάκρο της χθεσινής ημέρας. Οι προσδοκίες για το επίπεδο του πληθωρισμού σε βάθος ενός έτους έπεσαν στο 4,6% από το 4,7%.

Kαι λέμε προς το παρόν γιατί τα στοιχεία αυτά τους επόμενους μήνες μπορεί να αλλάξουν επί τα χείρω δεδομένου του νέου κεφαλαίου στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας με αφορμή τις πράσινες γαίες.

Aν πράγματι αυτό το νέο κεφάλαιο οδηγήσει σε « τεράστια αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ» όπως δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε θα ανοίξει νέο κεφάλαιο και για τον πληθωρισμό, κάτι που θα ανατρέψει τον νέο κύκλο μείωσης επιτοκίων απο΄τη Fed με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αγορές.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στις 14 Οκτωβρίου ξεκινάει η Κίνα τις χρεώσεις στα αμερικανικά πλοία για τον ελλιμενισμό τους στα κινεζικά λιμάνια ως αντίποινα για την αντίστοιχη στρατηγική των ΗΠΑ.

Τόσο τα αμερικανικά όσο και τα κινεζικά τέλη παραβιάζουν σοβαρά τις διεθνείς εμπορικές αρχές, οδηγώντας βραχυπρόθεσμα σε αύξηση κόστους για τους καταναλωτές και μείωση κερδών για τους μεταφορείς. (σ.σ: Για όσους ασχολούνται με τη ναυτιλιακή αγορά να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με αναλυτές, μακροπρόθεσμα τα αυξημένα τέλη ελλιμενισμού μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ζήτηση για μη κινεζικά πλοία, αλλά όχι για πλοία αμερικανικής κατασκευής, λόγω υψηλού κόστους και χαμηλής ναυπηγικής ικανότητας).

Όπως και να έχει, οι ανακοινώσεις από Δευτέρα όσον αφορά νέους δασμούς των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα θα κρίνουν σε έναν μεγάλο βαθμό την πορεία των αγορών.

Στη Γαλλία, η επικείμενη ανακοίνωση νέου πρωθυπουργού και κατ’ επέκταση η απομάκρυνση του ενδεχόμενου πρόωρων βουλευτικών εκλογών, θα συμβάλλει πιθανότατα σε μια σχετική σταθεροποίηση των ομολογιακών αγορών. Ωστόσο, απαιτείται πρόοδος στη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για την ψήφιση του προϋπολογισμού και μέχρι τότε, το γαλλικό δράμα θα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συναίνεση για τον προϋπολογισμό του 2026, το ευρώ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ανάκαμψη από τα υπερπουλημένα επίπεδα της εβδομάδας που μόλις ολοκληρώθηκε. Σημειωτέον ότι το ευρώ για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2025 έσπασε καθοδικά τη στήριξη του μέσου κινητού των 90 ημερών με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στα $1,1500, $1,1410 και $1,1360. Οι αντιστάσεις είναι στη ζώνη του 90άρη στο $1,1660 και στο $1,1735.

