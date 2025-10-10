Σε εφαρμογή η ιστορική εκεχειρία στη Γάζα με τη σφραγίδα Τραμπ - Ποια είναι τα επόμενα βήματα

H κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Παρασκευής ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων - των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, η συμφωνία που κλείστηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Αίγυπτο βασίστηκε σε σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου από τον Τραμπ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κι οδηγηθεί στη Γάζα εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν κρατούμενοι εκεί, όμως τουλάχιστον 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

«Αυτό που έγινε (...) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Το έγγραφο της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα έδωσε τα ξημερώματα ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan το πλήρες κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς και των διεθνών μεσολαβητών, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο, με τίτλο «Βήματα εφαρμογής για τον Πρόεδρο Τραμπ για έναν Ολοκληρωμένο Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα», περιλαμβάνει λεπτομερείς φάσεις υλοποίησης, οι οποίες ξεκινούν με επίσημη ανακοίνωση από την ηγεσία των ΗΠΑ περί συμφωνίας ειρήνης.

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title "Comprehensive End to the Gaza War" - including the signature of the mediators. More details of my story - at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση», η οποία συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να έχουν σταματήσει.

Το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν στις συμφωνημένες γραμμές σύμφωνα με τον χάρτη Χ που επισυνάπτεται στο παρόν και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα επιστρέψουν σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία».

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Ενώ δηλώνεται ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών... σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή για τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή εκταφή και απελευθέρωση των λειψάνων όλων των ομήρων. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

«Πιθανό» ταξίδι Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τη Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπο του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, «η τελική εκδοχή της πρώτης φάσης υπογράφτηκε το πρωί στην Αίγυπτο από όλα τα μέρη, ενόψει της απελευθέρωσης όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

«Όλοι οι όμηροί μας, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν (το αργότερο) 72 ώρες (αφού τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός)», που σημαίνει ότι θα βρίσκονται στο Ισραήλ «τη Δευτέρα», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπεντροσιάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ωστόσο παρατήρησε πως οι σοροί κάποιων από τους ομήρους θα είναι «λίγο δύσκολο να βρεθούν».

Πριν επικυρωθεί από την κυβέρνηση, η συμφωνία εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (άκρα δεξιά) εξέφρασε την εναντίωσή του.

Τις 24 ώρες που θα ακολουθήσουν την έναρξη εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν από κάποιες ζώνες όπου είναι ανεπτυγμένες, πάντως θα διατηρήσουν τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, είπε η Μπεντροσιάν.

Η υπογραφή της συμφωνίας καταγράφτηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο με την εμπλοκή διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή. «Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Πιθανόν θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σχεδιάζουμε να φύγουμε την Κυριακή, κι ανυπομονώ να πάω εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Ντόναλντ Τραμπ, να μιλήσει ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου κατά την επικείμενη επίσκεψή του στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα.

It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.



Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025

Η πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, συνοδεύεται από επιστολή στην οποία ο Τραμπ χαρακτηρίζεται ως «Πρόεδρος της Ειρήνης», με αναφορά στη συμβολή του στην πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση 48 ομήρων.

Ο Οχάνα εξάρει επίσης κινήσεις της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, όπως η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην πόλη και η προώθηση των Συμφωνιών του Αβραάμ με αραβικά κράτη.

«Ο λαός του Ισραήλ σας θεωρεί τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία», τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

«Ευτυχής σήμερα» - Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ

Στην «πλατεία των ομήρων», στο Τελ Αβίβ, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί με αυτοκόλλητα που έγραφαν «επιστρέφουν», πολλοί από τους οποίους αγκαλιάζονταν κι αντάλλασσαν ευχές.

«Περιμέναμε αυτή τη μέρα 734 μέρες», είπε ο Λόρενς Ιτζχάκ, 54 ετών.

Σύμφωνα με στέλεχος της Χαμάς, οι όμηροι που είναι στη ζωή θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, «ταυτόχρονα με συγκεκριμένες αποσύρσεις του ισραηλινού στρατού» από τη Λωρίδα της Γάζας και την «είσοδο (περισσότερης) ανθρωπιστικής βοήθειας».

Δεν αναφέρθηκε στους νεκρούς ομήρους.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως έχει αρχίσει προετοιμασίες για την αναδιάταξη των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για τις προσπάθειές του» και τον «ηγετικό ρόλο του» που «επέτρεψαν να καταστούν εφικτά όλ’ αυτά».

Έκρινε εξάλλου, όπως κι ο αιγύπτιος πρόεδρος, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, πως ο Αμερικανός πρόεδρος «αξίζει» το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ αναμενόταν να αρχίσουν «αμέσως» μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ανέφερε στέλεχος της Χαμάς.

Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες πως θα προχωρήσουν τόσο «ο αφοπλισμός» όσο και «η απόσυρση», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα κι επιμένοντας στο ότι η προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως, ερωτηθείς από τηλεοπτικό δίκτυο για την «επιτροπή» αυτή, ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε πως «κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί» τέτοια κηδεμονία. «Όλες οι παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», πρόσθεσε.

Διακόσιοι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα κινητοποιηθούν για να «επιβλέπουν» την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Γάζα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Πέμπτη υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.