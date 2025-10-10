Politico, New York Times

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παρέμεναν σε αδιέξοδο μέχρι την άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλαν μια σειρά κρίσιμων συμβιβασμών που οδήγησαν στην επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Όπως αναφέρει, οι συνομιλίες, που είχαν ξεκινήσει τη Δευτέρα, «προχωρούσαν πολύ αργά» λόγω διαφορών για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η καθοριστική παρέμβαση των δύο Αμερικανών ήρθε την Τετάρτη, όταν μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Θάνι, παρουσίασαν προτάσεις τις οποίες πίεσαν και τις δύο πλευρές να αποδεχθούν. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με ταχύτητα που εξέπληξε τους περισσότερους συμμετέχοντες, δείχνοντας τη στροφή της αμερικανικής πολιτικής προς την ενεργή πίεση και στις δύο πλευρές.

Μεταξύ των όρων που έθεσαν οι Αμερικανοί ήταν η έναρξη αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων πριν από την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς και η σταδιακή ανταλλαγή κρατουμένων.

Η συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ τα ξημερώματα της Πέμπτης, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων και εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων, την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Τραμπ, μετά από τελική διαβούλευση στις 2:30 π.μ., ανακοίνωσε τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσω του Truth Social. Οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Κατάρ διαδραμάτισαν ρόλο-κλειδί, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει να επιβλέπει την εφαρμογή του σχεδίου.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ την Κυριακή, με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ να παραμένουν στη χώρα για να εποπτεύσουν την πρώτη φάση της συμφωνίας. Παρά τη διπλωματική επιτυχία, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι «πολλά μπορούν να πάνε στραβά», καθώς απομένουν κρίσιμα ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες φτάνουν στο Ισραήλ για να συγκροτήσουν κοινή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή αραβικών κρατών, που θα παρακολουθεί την εκεχειρία και θα συντονίσει τη δημιουργία διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει είσοδος αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα.

Η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θεωρείται κρίσιμο σημείο καμπής μετά από δύο χρόνια πολέμου, που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις και την έναρξη μιας νέας πολιτικής φάσης στη Μέση Ανατολή.

NYT: Γιατί ο Τραμπ έστειλε τον γαμπρό του για τις διαπραγματεύσεις

Στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο Τραμπ δεν απευθύνθηκε σε έμπειρους διπλωμάτες, αλλά στον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ ταξίδεψαν στην Αίγυπτο και έκλεισαν μια ιστορική συμφωνία.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, όταν ο Τζάρεντ Κούσνερ έμαθε ότι η Χάμας θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, απαντούσε σε τηλεφωνήματα στο αρχοντικό του, που βρίσκεται σε ένα τεχνητό νησί βόρεια του Μαϊάμι.

Μπήκε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε για 20 λεπτά μέχρι ένα άλλο αρχοντικό - αυτό του δισεκατομμυριούχου Στιβ Γουίτκοφ, του απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνοντας ότι τόσο για τον Κούσνερ όσο και για τον Γουίτκοφ η κυρία επαγγελματική ενασχόληση ήταν η κατασκευή ακινήτων, οι NYT αναφέρουν ότι «οι δύο τους άρχισαν να εργάζονται για τη δημιουργία ενός κέντρου διοίκησης, όπου έκαναν και δέχονταν τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανυπόμονου προέδρου και μελών του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν ο Κούσνερ ενημερώθηκε για την πρώτη αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ όπως αυτό παρουσιάστηκε στον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, επικεντρώθηκε στο σημείο εκείνο στο οποίο αναφερόταν ότι οι όμηροι θα μπορούσαν σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Λίγες ώρες αφότου ο Κούσνερ έφτασε στην Αίγυπτο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς είχαν συνάψει συμφωνία που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Κούσνερ έλαβε διπλωματικά εύσημα για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις, αλλά ως εθελοντής δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες δημοσιοποίησης με έναν κυβερνητικό υπάλληλο.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή τον εμπλέκουν οικονομικά στην περιοχή όπου προσπαθεί να μεσολαβήσει.

Οι επικριτές του λένε ότι παρακάμπτει τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Αν και ο Κούσνερ φαίνεται οικείος στο κοινό της Ουάσινγκτον, ουσιαστικά ποτέ δεν έφυγε από τον κύκλο του Τραμπ. Υπήρξε ανέντακτος ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του, όπως και η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του προέδρου.