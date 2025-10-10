Πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Βαρόμετρο το επόμενο τρίμηνο

Στο πολιτικό κλίμα, που θα διαμορφωθεί το επόμενο τρίμηνο, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου, που βάζει ήδη στο «μικροσκόπιο» τα πρώτα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά τις εξελίξεις, που πυροδοτεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ένα διάστημα κρίσιμο, όχι μόνο για τους συσχετισμούς και τη δυναμική, που θα διαμορφωθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και για την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι τα μέτρα, που εξαγγέλθηκαν τον περασμένο Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα μπουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Τότε, το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι θα «περάσουν» ουσιαστικά και στην κοινή γνώμη, οι πολίτες θα αντιληφθούν επί του πρακτέου το βαθμό, που τους αφορούν και θα καταγραφεί ο πραγματικός αντίκτυπος τους στην κοινή γνώμη.

Η δημοσκόπηση της Interview, είναι η πρώτη, που αποτυπώνει το κλίμα, που αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται, δίνοντας «αέρα» στη Νέα Δημοκρατία και για πρώτη φορά ποσοστό, που φθάνει το 31,5%, προκαλώντας συγκρατημένη ικανοποίηση και αντίστοιχα καταγράφει ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ στο 15,3%, με την «ψαλίδα», ωστόσο, μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μόνο να παραμένει διψήφια, αλλά να φθάνει τις 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, όμως, καταγράφει και τα εν δυνάμει ποσοστά ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 16% των ερωτηθέντων να απαντούν ως σίγουρο και μάλλον πιθανό, το ενδεχόμενο να ψήφιζαν το νέο φορέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αποτυπώνονται -χωρίς το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα- πλέον με μονοψήφια ποσοστά, τόσο η Ελληνική Λύση με 8,2%, όσο και η Πλεύση Ελευθερίας, που με 6,9% καταγράφει σημαντικές πλέον απώλειες. το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜΕΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, σε καθεστώς πλέον «εξαϋλωσης».

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν τα ευρήματα των επικείμενων δημοσκοπήσεων και κυρίως, την ανάλυση των δεδομένων αυτών, που θα καταδείξουν πλέον τις τάσεις του εκλογικού σώματος και τις διεργασίες στον αντιπολιτευτικό χώρο. Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων και ο χώρος στον οποίο τελικά θα φανεί ότι απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και αντλεί δυνάμεις, είναι βασικές παράμετροι και στην στρατηγική, που θα ακολουθηθεί. Ταυτόχρονα, το κυβερνητικό επιτελείο αναμένει να φανεί αν η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να λειτουργήσει «αντιστρόφως ανάλογα» και στα ποσοστά της κυβέρνησης, οδηγώντας σε συσπείρωση των ψηφοφόρων που στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το 2023 και το 2019, επέλεξαν και στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία.

Σημαντικός παράγοντας ως προς αυτό και οι κινήσεις, που υποβόσκουν στον χώρο της κεντροδεξιάς, με το ρήγμα μεταξύ ΝΔ και Αντώνη Σαμαρά, να παραμένει -μετά την “προσωπική επιλογή” κατά τους συνεργάτες του, να μην παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, όπου το παρών έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Κώστας Καραμανλής, με τον πρωθυπουργό να δίνει τον τόνο και να μιλά για παρουσία “εν συνόλω” της παράταξης- επαναφέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Έως τότε, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επικεντρωθεί στο κυβερνητικό έργο και ιδιαιτέρως στην οικονομική της πολιτική. Μετά το ξεκάθαρο διακύβευμα, που έθεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ουσιαστικά για πολιτική σταθερότητα ή περιπέτειες για την χώρα, με επιστροφή στον λαϊκισμό, που θα έθετε εν αμφιβόλω όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση των εξαγγελιών της.

Ήδη, σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Φορολογική Μεταρρύθμιση για Δημογραφικό και Μεσαία Τάξη, που, όπως επισημαίνεται εντάσσεται στη συνολική κυβερνητική στρατηγική για ενίσχυση της μεσαίας τάξης, την στήριξη των οικογενειών με παιδιά, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την δημιουργία ισχυρών κινήτρων ανάπτυξης και επενδύσεων. Κυβερνητικά στελέχη προτάσσουν, μάλιστα, στοιχεία της οικονομίας, που αποτελούν «καθρέφτη» της, επισημαίνοντας, για παράδειγμα, ότι καταγράφεται νέο ιστορικό χαμηλό μη εξυπηρετούμενων δανείων στις Τράπεζες, όπως και ότι βρίσκεται σε ανοδική τροχιά ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο, με τις ρυθμίσεις να φτάνουν τις 43.533, ύψους 14,08 δισεκατομμυρίων ευρώ αρχικών οφειλών.

Εν μέσω έντονων διεργασιών, που αποτυπώνονται τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πλέον κατά πληροφορίες διερευνάται σε επίπεδο κορυφής η πρόθεση των βουλευτών να συνταχθούν με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή να παραμείνουν στην Κουμουνδούρου, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, όπου επιδιώκουν να “ξεφύγουν” από την στασιμότητα των ποσοστών τους, πριν την επόμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι ο κ. Τσίπρας απευθύνεται στο χώρο της αριστεράς.

«Δεν είναι κάτι που μας αφορά, ας τα βρουν μεταξύ τους» επισημαίνουν και υπενθυμίζουν ότι ο κ. Τσίπρας «είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που έχασε το 2019 τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές, ξαναέχασε το 2023 και τώρα αποφασίζει να δοκιμάσει και πάλι. Είναι δικό του θέμα». Στο ενδιάμεσο, επαναφέρουν τον κίνδυνο ανόδου του λαϊκισμού, σημειώνοντας ότι οι εκφάνσεις του αφορούν τόσο στην αριστερά, όσο και στην ακροδεξιά, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι «να μην παραδοθεί χώρα εκ νέου σε αστάθεια».