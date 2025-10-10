Εθνική Τράπεζα: Έρχεται διπλό deal με NN Hellas και Allianz

Σε συζητήσεις βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η Εθνική Τράπεζα, η οποία με φόντο την ισχυρή ρευστότητα και την ανάπτυξη που καταγράφει αναμένεται - εκτός απροόπτου- έως τέλος του έτους, αρχές του επόμενου το αργότερο, να καταλήξει σε deals. Με την NN Hellas ενδεχομένως θα υπάρξει εταιρική συμμετοχή έως 30%, ενώ με την Allianz στο τραπέζι βρίσκεται η συνέργεια για τις γενικές ασφαλίσεις και τον κλάδο ζημιών.

Αυτήν τη στιγμή η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιώς για το πώς θα γίνει η απεμπλοκή της από την Εθνική Ασφαλιστική, την οποία εξαγόρασε η Πειραιώς. Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έχει βρεθεί το πλαίσιο που θα καταλήξει σε μία win win συμφωνία.

Στην τραπεζική αγορά υπάρχει κινητικότητα σχετικά με τον ασφαλιστικό κλάδο και αυτό γιατί δημιουργεί κέρδος, προμήθειες, ρευστότητα και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την NN Hellas, η οποία διατηρούσε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την τράπεζα βρίσκεται χωρίς τραπεζικό συνεργάτη.

Η συνεργασία ενδεχομένως θα γίνει με τη μορφή συμμετοχής 20-30% της Εθνικής Τράπεζας στην ασφαλιστική και την αγορά ενός πακέτου με πολυετή συνεργασία. Το εν λόγω deal, εφόσον υλοποιηθεί, θα αφορά τη λιανική ασφαλιστική και το bancassurance. H Εθνική Τράπεζα όμως κινείται και στην κατεύθυνση των γενικών ασφαλίσεων και του κλάδου ζημιών. Όπως αναφέρουν στην αγορά ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές επαφές με την Allianz προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες.

Yπενθυμίζεται πως η ΕΤΕ έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τους στόχους και ειδικότερα περιμένει φέτος καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και η αύξηση των δανείων είναι ισχυρή. Όπως είχε δηλώσει ο CEO της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών «η τράπεζα αναζητά ευκαιρίες προκειμένου να αυξήσει την αξία για τους μετόχους».