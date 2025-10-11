Spiegel, DW

«Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες ημέρες, όπου ένα ολόκληρο έθνος ανασαίνει με ανακούφιση. Και ένα άλλο έθνος βρίσκει για μια στιγμή λίγη ηρεμία. Τα όπλα σιγούν, οι όμηροι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Η νέα συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν είναι η λύση στη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Είναι όμως μια αχτίδα στο σκοτάδι, μια πολύτιμη στιγμή ανθρωπιάς, προτού επικρατήσει ξανά η σκληρή πραγματικότητα» σχολιάζει το Spiegel σε σχόλιο με τίτλο «Ο Τραμπ πέτυχε το αδύνατο», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο δρόμος θα είναι μακρύς».

«Το ότι τα πράγματα έχουν φτάσει έως εδώ είναι θαύμα και αποτέλεσμα μηνών εντατικής διαμεσολάβησης από την Αίγυπτο, το Κατάρ και άλλους. Πάνω απ' όλα, από τις ΗΠΑ, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (...) H πίεση ήταν μεγάλη. Προήλθε από τον Λευκό Οίκο. Όμως ακριβώς επειδή η στιγμή είναι τόσο ιδιαίτερη, θα πρέπει να εξεταστεί με μετριοπάθεια. Δεν είναι λύση. Είναι ένα βήμα. Και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα όπλα θα σιγήσουν για πολύ. Ότι η ανταλλαγή ομήρων θα μείνει χωρίς επεισόδια (…) H εμπιστοσύνη των δύο πλευρών είνα ανύπαρκτη. Κάθε συμφωνία στην περιοχή υπόκειται σε αλλαγές».

Το σχόλιο καταλήγει: «Για όλα αυτά η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει παρούσα. Όχι μόνο ως μια χορωδία που ζητωκραυγάζει, αλλά ως εγγύηση. Χρειάζεται παρακολούθηση, ανεξάρτητοι παρατηρητές που καταγράφουν με σαφήνεια τις παραβιάσεις. Χρειάζονται υποδομές για ανθρωπιστική βοήθεια: ασφαλείς διάδρομοι, λειτουργικά σημεία διέλευσης συνόρων, πρόσβαση σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φάρμακα. Και βέβαια πολιτικό θάρρος και από τις δύο πλευρές: Ή μάλλον όχι, από όλες τις πλευρές. Θάρρος να δούμε κάποτε τη μέρα αυτή όχι ως εξαίρεση, αλλά ως μια δυνατή νέα αρχή».

«Μία σπίθα αρκεί»

Το δίκτυο n-tv σημειώνει σε σχόλιό του: «Η αλήθεια πίσω από τη συμφωνία είναι πιο σύνθετη. Μία μόνο σπίθα αρκεί για να καταστήσει άκυρη τη συμφωνία που μόλις έχει συναφθεί και να αναζωπυρώσει συγκρούσεις.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν βρεθεί σε παρόμοιο πόλεμο και πριν από δεκαετίες: Και έγινε ειρήνη, και δόθηκαν τα χέρια, και Νομπέλ μοιράστηκαν. Έπειτα ο Γιτζάκ Ράμπιν πυροβολήθηκε από έναν ακροδεξιό Ισραηλινό. Η Χαμάς ανήλθε στην εξουσία στη Γάζα. Έκτοτε ξέσπασε η σύγκρουση. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνταν».

Noμπέλ στον Τραμπ; «Πολιτικό σκάνδαλο»

Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχολιάζει το σενάριο περί Νομπέλ στον Ντόναλντ Τραμπ και σημειώνει: «Ένα Νομπέλ Ειρήνης για τον Τραμπ θα ήταν πολιτικό σκάνδαλο. Το πιο έγκριτο από όλα τα βραβεία για έναν άνθρωπο που είναι τόσο αποφασισμένος να μετατρέψει την ηγετική δύναμη του δυτικού κόσμου σε αυταρχικό σύστημα. Για κάποιον που απεχθάνεται βαθιά την ιδέα μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, που περιορίζουν μόνο την εξουσία του.

Ακριβώς όπως απεχθάνεται την ιδέα της εδαφικής ακεραιότητας. Και τα δύο, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι τα πλέον κατάλληλα για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Εν ολίγοις: Ένα Νομπέλ Ειρήνης για τον Τραμπ θα ήταν ένα κατ' εξοχήν πολιτικό σκάνδαλο πολύ μεγαλύτερο από το περιπετειώδες βραβείο Νομπέλ Ειρήνης που δόθηκε στον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα».

