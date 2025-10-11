Γάζα: Πότε αναμένεται η επιστροφή των πρώτων ομήρων της Χαμάς - Το «αγκάθι» στην ειρηνευτική συμφωνία

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο ήχος των όπλων και των βομβαρδισμών έχει σιγήσει τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς τηρείται η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το ρολόι μετράει ήδη αντίστροφα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των παλαιστίνιων κρατουμένων μέσα στα επόμενα 24ωρα, το πιθανότερο, τη Δευτέρα.

Στη Λωρίδα της Γάζας έχει στηθεί μάλιστα ήδη ένα ειδικό κέντρο υποδοχής, όπου αναμένεται να φτάσουν, συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού, όπως και του στρατού του Ισραήλ, οι πρώτοι 20 ζωντανοί όμηροι, έτσι ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στη Γάζα επί δύο ολόκληρα χρόνια, ακόμα και σε υπόγεια τούνελ με πολύ δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης.

Στον ίδιο χώρο θα τους περιμένουν και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι οικογένειές τους, έτσι ώστε να τους συναντήσουν ξανά μετά από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μια στρατιωτική περιοχή, η οποία φυλάσσεται πολύ καλά, βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Πρόκειται για μία μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ, ενώ η Δευτέρα φέρεται να είναι η επικρατέστερη ημέρα επιστροφής των ομήρων.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα αναμένεται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ.

Είναι η δεύτερη φορά που Αμερικανός πρόεδρος εκφωνεί τέτοια ομιλία μπροστά στο ισραηλινό κοινοβούλιο μετά το 2008.

Όπως άλλωστε έχει αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ηγείται της όλης πρωτοβουλίας, η Χαμάς έχει ήδη εντοπίσει τους ομήρους.

Την ίδια ώρα, τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και συγγενείς των ομήρων ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία που προβλέπει την επιστροφή των ομήρων, καθώς ήταν εκείνος που κίνησε τα νήματα για την πρώτη φάση τερματισμού του πολέμου.

Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ και όλοι οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών για την υποδοχή τους βρίσκονται σε επιφυλακή.

Δύσκολη επιχείρηση

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μία εύκολη επιχείρηση, καθώς στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από λίγες ώρες γινόταν πόλεμος και σκληρές μάχες. Η περιοχή είναι ισοπεδωμένη και προφανώς είναι μια δύσκολη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι ζωντανοί όμηροι, να εντοπιστούν οι νεκροί και να μπορέσουν να επιστρέψουν οι σοροί τους.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιες σοροί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι και η ευκολότερη, καθώς οι επόμενες έχουν να κάνουν με τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η επόμενη ημέρα για τη Λωρίδα της Γάζας είναι και αυτή μια δύσκολη εξίσωση και τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν ακόμη πολλά.

Τα «αγκάθια»

Από την πλευρά τους, τρομοκράτες της Χαμάς που μιλούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε διεθνή μέσα, τονίζουν πως τα όπλα τους δεν μπορούν να τα παραδώσουν παρά μόνον σε κάποια Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επομένως, το συγκεκριμένο «αγκάθι» στη συμφωνία παραμένει.

Επίσης, ακόμη και αν αποχωρήσουν τα μέλη της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, υπάρχουν άλλα που βρίσκονται στη Δυτική Όχθη, στην Ιορδανία, όπως και σε κάποιες άλλες χώρες.

Επομένως, τίποτα δεν έχει τελειώσει ουσιαστικά ως προς τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η συμφωνία προχωρά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και μια διαδικασία αξιολόγησης των κρατουμένων που αναμένεται να απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Αυτό θα γίνει αφότου απελευθερωθούν οι όμηροι της Χαμάς και επιστρέψουν εδώ στο Ισραήλ.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ έχει αλλάξει τουλάχιστον 100 ονόματα από τη λίστα που έχει παραδώσει για την απελευθέρωση των κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ δεν δέχεται να απελευθερωθούν βαρυποινίτες και κυρίως ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ο φερόμενος ως μελλοντικός ηγέτης και πρώτος στη λίστα της Χαμάς, ο οποίος ήταν ηγετική μορφή στη δεύτερη Ιντιφάντα, καταδικασμένος σε πέντε φορές ισόβια.

Ο αποκαλούμενος και Μαντέλα της Παλαιστίνης θα μπορούσε να αποτελέσει και την ενωτική αυτή φυσιογνωμία για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ συγκέντρωσε τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

Γάζα: Τηρείται η εκεχειρία, στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για επιτήρηση

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και συμπλήρωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα διαρκέσει.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα.

Ωστόσο, η Χαμάς, μέσω διάφορων αξιωματούχων της, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στα σχέδια περί ξένης διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας και στο θέμα του αφοπλισμού της. Μέλη της λένε ότι είναι παλαιστινιακό ζήτημα το θέμα της διοίκησης και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, αξιωματούχος της είπε ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό στρατό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας, όπως τους αποκαλεί, στις περιοχές από όπου αποσύρεται το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αφού πέρασαν εκεί την πρώτη τους νύχτα από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή. Σημειώνεται πως τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του εδάφους έχουν καταστραφεί από τον διετή πόλεμο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των κτιρίων της πόλης της Γάζας να έχουν υποστεί ζημιές.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ μέσα στη νύχτα, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News. Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται δύο αξιωματούχους, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε στο Ισραήλ χθες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια θα ενσωματώσουν όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, ενώ θα λειτουργούν ως σύνδεσμος με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στην ομάδα θα ενταχθούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα πιθανότατα την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Υπάρχει πληροφορία ότι συγκροτείται μια task force στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες που μεσολάβησαν για τη συγκεκριμένη συμφωνία (Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Κατάρ), έτσι ώστε με ειδικά μηχανήματα να καταφέρουν να εντοπίσουν και τους νεκρούς.

Βασική προτεραιότητα είναι οι ζωντανοί όμηροι, οι οποίοι πρώτα θα βρεθούν σε ένα κέντρο που στήνεται στο νότιο Ισραήλ για τις πρώτες εξετάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η μεταφορά τους στα νοσοκομεία, με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα» δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Αφού απελευθερωθούν οι όμηροι, που αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα, αναμένεται να γίνει και η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται εδώ στο Ισραήλ».

O OHE έλαβε το πράσινο φως για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς οι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας περίμεναν την άδεια των ισραηλινών δυνάμεων για να ξαναρχίσουν το έργο τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις Αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Στο Ισραήλ 200 Αμερικανοί στρατιώτες για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός

Παράλληλα, περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί θα μετακινηθούν από τις βάσεις στις οποίες σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, για να επιβλέπουν και να συντονίζουν την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο ρόλος των οποίων παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ΕΡΤΝews, Άννα Παπασωτηρίου δεν είναι σαφές αν οι συγκεκριμένες χώρες, «θα περιοριστούν σε επιμελητεία και υποστήριξη ή θα έχουν ενεργότερο ρόλο και θα στείλουν παρατηρητές μέσα στη Λωρίδα της Γάζας».

Πάντως, όπως προσθέτει «αν σταλούν παρατηρητές και για όσο μένει τουλάχιστον ο ισραηλινός στρατός μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα, πιο πιθανό θεωρείται να είναι από την Αίγυπτο, που είναι από τους πιο παραδοσιακούς και πιο ουδέτερους θα σου έλεγα διαμεσολαβητές».

«Προφανώς γιατί αυτό το κοινό κέντρο διοίκησης, ουσιαστικά θα αναλάβει στη συνέχεια να εποπτεύει και το έργο της πολυεθνικής αυτής δύναμης, που σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς πρωτίστως και κυρίως και στη συνέχεια η εκπαίδευση παλαιστινιακής αστυνομίας και ότι άλλο βεβαίως χρειαστεί μέχρι να συσταθεί να υπάρξει αυτή η παλαιστινιακή κυβέρνηση», προσέθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στην σύνοδο κορυφής για την Γαζα, με την συμμετοχή διεθνών ηγετών, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Axios.

Η σύνοδος διοργανώνεται από τον Προεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι στο Σαρμ ελ Σειχ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Έχει επίκεντρο την οικοδόμηση της διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, καθώς οι συνομιλίες για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζονται.

Ενώ μέχρι στιγμής δεν αναμένεται η συμμετοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργοού Νετανιαχου.