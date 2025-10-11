Το ΚΚΕ «τελείωσε» το παραμύθι του ξυλολίου

Η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή για τον «προοδευτικό» χώρο και τις αριστερές ψυχούλες. Συμφωνήθηκε η εκεχειρία στη Γάζα-τώρα οι φριπαλεστάιν και οι νεοαριστεροί με τι θα κλαψουρίζουν-το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε σε μια «ακροδεξιά» αντίπαλο του δημοκράτη Μαδούρο και σα να μην έφταναν αυτά ήρθε και το ΚΚΕ και γκρέμισε την απάτη του ξυλολίου για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Καραθανασόπουλος δεν σεβάστηκε τον πόνο όλων αυτών, τον αγώνα των Φλοτιλίστας που βασανιζόταν επί 24 ώρες κάπου στην έρημο Νεγκέβ ούτε βέβαια σεβάστηκε τους εγχώριους μαδουρίστας που έπαθαν σοκ με το άκουσμα του ονόματος Μαρία-Κορίνα-Ματσάδο. Τι αποκάλυψε ο σύντροφος;

Είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, πως τα ξυλόλια ήταν μια επινόηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, του Βέλγου Ακού, ο οποίος πίεσε τον δικό μας τον Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, να συμπεριλάβει στο πόρισμα του την ύπαρξη εύφλεκτου υλικού που μεταφερόταν παράνομα από την εμπορική αμαξοστοιχία. Αυτές τις πιέσεις τις παραδέχθηκε εγγράφως και ο Παπαδημητρίου στην κατάθεση που έδωσε στις δικαστικές αρχές.

Γιατί το έκανε αυτό ο Βέλγος αντιπρόεδρος; Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών που παράγουν σιλικόνη και κατασκευάζουν τις ηλεκτρομηχανές, σύμφωνα με τον κ. Καραθανασόπουλο. Διότι αν η πυρόσφαιρα αποδιδόταν στην ύπαρξη παράνομου εύφλεκτου υλικού τότε αυτές οι μεγάλες εταιρείες θα βρισκόταν έξω από το στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Κομμουνιστής είναι, είναι λογικό η εξήγηση που δίνει να έχει αντικαπιταλιστική και αντι-ιμπεριαλιστική διάσταση, όμως στην ουσία της αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Αυτό που ενδιαφέρει-ανεξαρτήτως κινήτρων-είναι το γεγονός πως καταρρίπτει τη θεωρία της συγκάλυψης από κυβερνητικής πλευράς, απεναντίας ο κ. Καραθανασόπουλος μιλά ευθέως για απόπειρα συγκάλυψης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Σημειωτέον, πως η εν λόγω Αρχή μόλις δύο μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην Hellenic Train και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, ως εποπτεύουσα Αρχή, στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Κάτι που αναμφίβολα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς υπερασπιστικούς ισχυρισμούς μερικών κεντρικών κατηγορουμένων.

Να υπογραμμίσω επίσης πως αυτή η θέση του κ. Καραθανασόπουλου ανατρέπει τη βασική γραμμή του ΚΚΕ πως η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε νατοϊκό υλικό το οποίο ευθυνόταν για την πυρόσφαιρα. Το πολιτικό δια ταύτα των όσων υποστήριξε ο βουλευτής του ΚΚΕ είναι πως η κυβέρνηση δεν συγκάλυψε κάτι διότι δεν υπήρχε αντικείμενο συγκάλυψης. Κάτι που υποστηρίζαμε-όχι πολλοί-εδώ και πολύ καιρό.

Απεναντίας, η κυβέρνηση πήγε να γίνει θύμα από καραμπόλα των μεθοδεύσεων του Ακού, στην προσπάθεια του να μεταθέσει αλλού τις ευθύνες για το δυστύχημα. Τώρα έρχεται το ΚΚΕ και προσθέτει τη δική του εκτίμηση δίπλα στα έξι (6) επίσημα πορίσματα που αποδίδουν την έκρηξη στα έλαια της σιλικόνης.

Έτσι, μετά τη Ματσάδο και την εκεχειρία στη Γάζα που θα αφήσει χωρίς δουλειά και εισόδημα πολύ κόσμο, ήρθε και ο κ. Καραθανασόπουλος για να ρίξει λάδι στην πληγή τους.