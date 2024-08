Το «τερμάτισε» ο Τραμπ: Εμφανίζει την Κάμαλα Χάρις ως κομμουνίστρια (pics)

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει την συνυποψήφιά του για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, σε μια φωτογραφία - μοντάζ να μιλάει ντυμένη στα κόκκινα, σε ένα στάδιο που έχει κατακλυστεί από κομμουνιστές με σημαίες που έχουν το σφυροδρέπανο.

Τι τελευταίο διάστημα και κυρίως από την ώρα που επισήμως ανέλαβε η Κάμαλα Χάρις την υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς ο Τραμπ επιτίθεται εναντίον της, παρομοιάζοντας τις οικονομικές προτάσεις της με τον κομμουνισμό.

Να σημειωθεί ότι στο ερώτημα για το πώς θα κυβερνήσει εάν εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, η σημερινή αντιπρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα κηρύξει πόλεμο στην «αύξηση των τιμών» επιβάλλοντας ελέγχους τιμών στη βιομηχανία παντοπωλείων και απελευθερώνοντας ομοσπονδιακούς γραφειοκράτες να τους επιβάλουν.

«Θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας. Αφού προκάλεσε καταστροφικό πληθωρισμό, η σύντροφος Καμάλα ανακοίνωσε ότι θέλει να θεσπίσει σοσιαλιστικούς ελέγχους τιμών», είπε ο Τραμπ στους υποστηρικτές της στο Mohegan Sun Arena στο Casey Plaza στην Πενσυλβάνια.

«Δεν δούλεψε ποτέ πριν, ποτέ δεν δούλεψε ποτέ», είπε. «Αυτό είναι το σχέδιο Μαδούρο, Βενεζουέλα, σχέδιο Μαδούρο όπως η παλιά Σοβιετική Ένωση», είπε και συνέχισε λέγοντας «έγινε Ρωσία, μικρότερη έκδοση, ήταν μια μικρότερη έκδοση. Θα προκαλέσει σιτηρέσιο, πείνα και εκτίναξη των τιμών όπως ακριβώς προκάλεσε ο νόμος τους για τη μείωση του πληθωρισμού, μια από τις μεγάλες απάτες όλων των εποχών».

Σε μια άλλη ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις λέγοντας: «Αν νομίζετε ότι τα πράγματα είναι ακριβά τώρα, θα γίνουν 100 φορές χειρότερα αν η Καμάλα γίνει τέσσερα χρόνια Πρόεδρος. Σύμφωνα με το σχέδιό της, η Kamala θα εφαρμόσει soviet Style Price Controls. Θα καταργήσει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη και θα κάνει τις γελοίες φορολογικές πολιτικές της Καλιφόρνια νόμο της χώρας, που σημαίνει ότι κάθε Αμερικανός θα φορολογείται έως και το 80% του εισοδήματός του! Αν θέλετε περισσότερα μετρητά και λιγότερους φόρους, ψηφίστε Τραμπ», μοιράζοντας ένα απόσπασμα από το CNN που επικρίνει τη «Συντρόφισσα Καμάλα» και την πρότασή της για έλεγχο των τιμών.

If you think things are expensive now, they will get 100 times WORSE if Kamala gets four years as President. Under her plan, Kamala will implement SOVIET Style Price Controls. She will abolish private health care, and make California's ridiculous tax policies the law of the land,… pic.twitter.com/DPNV146vfO