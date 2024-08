Πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας

Σοβαρή εξέλιξη, που μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, αποτελεί η ενέργεια του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενού συμμάχου του Πούτιν να στείλει το 1/3 του στρατού του στα σύνορα με την Ουκρανία. Αναλυτές αναφέρουν ότι η ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ, ασκεί πιέσεις σε ολόκληρο το ρωσικό μέτωπο, ενώ σήμερα οι Ουκρανοί ανατίναξαν και δεύτερη, στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Κουρτς.

Ειδικότερα, ο Λουκασένκο υποστήριξε σήμερα πως η Ουκρανία έχει τοποθετήσει περισσότερους από 120.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη Λευκορωσία και πως το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies -- IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία --σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα-- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο», είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα πάντα με το Belta, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Το Κίεβο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Χθες, Σάββατο, το Κίεβο δήλωσε πως δεν έχει δει σημάδια συγκέντρωσης λευκορωσικών στρατευμάτων στα σύνορα.

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένοπλης πρόκλησης από τη γειτονική Ουκρανία και πως η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών "παραμένει τεταμένη".

Ο Λουκασένκο είπε πως τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας είναι ναρκοθετημένα «όπως ποτέ προηγουμένως» και πως τα ουκρανικά στρατεύματα θα υποστούν τεράστιες απώλειες αν επιχειρήσουν να τα διασχίσουν.

Η ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ ασκεί πιέσεις σε ολόκληρο το ρωσικό μέτωπο

Σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Ινστιτούτο για την Ανάλυση του Πολέμου» η επίθεση των Ουκρανών στο Κουρσκ ασκεί πιέσεις σε όλο το μέτωπο των ρωσικών δυνάμεων.

Όπως εκτιμά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιχειρήσει την ανακατάληψη της ρωσικής αυτής περιφέρειας, κάτι που θα απαιτήσει περισσότερες δυνάμεις και εξοπλισμό από άλλα σημεία του θεάτρου του πολέμου.

Μακροπρόθεσμα ο Ρώσος πρόεδρος θα αναγκαστεί να λάβει μια απόφαση για την ανάπτυξη περισσότερων πόρων κατά μήκους της μεθορίου με την Ουκρανία, που θα επιβάλει περιορισμούς στους σχεδιασμούς του για ολόκληρο το μέτωπο, «που δεν αντιμετώπιζε προηγουμένως η Ρωσία».

«Η ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια Κουρσκ και η αυξημένη ρωσική προτεραιότητα της διατήρησης του ρυθμού των επιθετικών επιχειρήσεων στην pεριφέρεια του Ντόνετσκ πιθανότατα θα επιβαρύνουν περισσότερο τα εναπομείναντα επιχειρησιακά αποθέματα της Ρωσίας και πιθανόν να αρχίσουν να επηρεάζουν την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει συνεπείς επιθετικές επιχειρήσεις σε όλο το θέατρο», αναφέρει το ISW.

«Περαιτέρω ρωσικές ανακατατάξεις στην περιφέρεια Κουρσκ θα αποδυνάμωναν περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει επιθετικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική και ανατολική Ουκρανία».

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη αναδιατάξει 11 τάγματα από την περιφέρεια Kursk και τέσσερις ομάδες ρωσικών δυνάμεων από αλλού. Αυτό μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική του Πούτιν για πρόκληση φθορών στους Ουκρανούς και νέα εδαφικά κέρδη, αλλά «η συνεχιζόμενη ουκρανική κατοχή του ρωσικού εδάφους θα ήταν στρατηγικό πλήγμα στην εδώ και δεκαετίες προσπάθεια του Πούτιν να εδραιώσει μια κληρονομιά σταθερότητας, ασφάλειας και γεωπολιτικής αναβίωσης της Ρωσίας».

NEW: It is too early to assess the outcomes and operational significance of the Ukrainian incursion into Russia and the ongoing Russian offensive effort in eastern Ukraine. 🧵(1/14)



1/ The Ukrainian operation in Kursk Oblast has already generated theater-wide operational and… pic.twitter.com/DCg9vAGswl — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 18, 2024

Το Κίεβο χτύπησε και άλλη γέφυρα στο Κουρσκ

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Zvannoye, Glushkovsky district, Kursk region, Russia. A strike from a HIMARS MLRS of the Ukrainian Armed Forces damaged the second bridge across the Seim River on August 17.

This bridge was reported destroyed by Ukraine on August 16, but apparently was still intact as military… pic.twitter.com/tepXofr71g — nofm_geopolitics (@nofmgeopolitics) August 18, 2024

Νωρίτερα, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ είχαν δημοσιεύσει μια εικόνα μιας κατεστραμμένης γέφυρας πάνω από τον ποταμό Σέιμ στο Κουρσκ.

JUST NOW: Another bridge was destroyed in the Kursk region



A large Russian force in the border areas is now virtually cut off from supplies. pic.twitter.com/gSxUP4Jr3B — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024

Στις 16 Αυγούστου, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να καταστρέψει μια βασική γέφυρα στον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, αποκόπτοντας τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η Ουκρανία λέει ότι ελέγχει 82 οικισμούς σε μια έκταση 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων μετά την αιφνιδιαστική αντεπίθεση που εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου, αλλάζοντας τη δυναμική του πολέμου μετά από δυόμισι χρόνια.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί το τελευταίο δεκαήμερο και ελπίζουν ότι θα επιταχυνθεί η ανταλλαγή τους με Ουκρανούς που κρατούνται από τις ρωσικές αρχές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βορειοκορεατικούς πυραύλους στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν νωρίς σήμερα το πρωί ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε η πολιτική διοίκηση της πρωτεύουσας χωρίς να κάνει λόγο για ζημιές ή τραυματίες.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο εχθρός χρησιμοποίησε βαλλιστικά όπλα για να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», ανέφεραν οι αρχές στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι «πολύ πιθανό» να επρόκειτο για «βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-23».

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν καθώς πλησίαζαν την ουκρανική πρωτεύουσα και έτσι δεν μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους, αναφέρει η διοίκηση.

«Σχεδόν ταυτόχρονα» εξάλλου, το Κίεβο έγινε επίσης στόχος ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία όμως «καταστράφηκαν» όλα από την αντιαεροπορική άμυνα έξω από την περίμετρο του Κιέβου, υποστήριξαν οι αρχές.

«Καμιά καταστροφή δεν διαπιστώθηκε στο Κίεβο και δεν υπάρχει καμιά πληροφορία σχετικά με θύματα», προστίθεται από την ίδια πηγή.

Από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία με στόχο τις μεθοριακές ρωσικές περιφέρειες του Κουρσκ, του Μπέλγκοροντ και το Ροστόφ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, ένα πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ και δύο πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ανέφερε το υπουργείο μέσω του Telegram.