Ανατίναξαν και δεύτερη γέφυρα οι Ουκρανοί στο Κουρσκ (vid) - Αναπτύσσει στρατό στα σύνορα η Λευκορωσία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πεδίο, με τους Ουκρανούς να πετυχαίνουν την καταστροφή και δεύτερης, στρατηγικής σημασίας γέφυρας στο Κουρτς και τη Λευκορωσία, στενός σύμμαχος του Πούτιν να στέλνει σχεδόν το ένα τρίτο του στρατού της στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο Κίεβο.

Συγκεκριμένα ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο υποστήριξε σήμερα πως η Ουκρανία έχει τοποθετήσει περισσότερους από 120.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη Λευκορωσία και πως το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies -- IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία --σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα-- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο», είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα πάντα με το Belta, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Το Κίεβο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Χθες, Σάββατο, το Κίεβο δήλωσε πως δεν έχει δει σημάδια συγκέντρωσης λευκορωσικών στρατευμάτων στα σύνορα.

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένοπλης πρόκλησης από τη γειτονική Ουκρανία και πως η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών "παραμένει τεταμένη".

Ο Λουκασένκο είπε πως τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας είναι ναρκοθετημένα «όπως ποτέ προηγουμένως» και πως τα ουκρανικά στρατεύματα θα υποστούν τεράστιες απώλειες αν επιχειρήσουν να τα διασχίσουν.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Zvannoye, Glushkovsky district, Kursk region, Russia. A strike from a HIMARS MLRS of the Ukrainian Armed Forces damaged the second bridge across the Seim River on August 17.

This bridge was reported destroyed by Ukraine on August 16, but apparently was still intact as military… pic.twitter.com/tepXofr71g