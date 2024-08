Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν και δεύτερη γέφυρα στο Κουρσκ (vid)

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Zvannoye, Glushkovsky district, Kursk region, Russia. A strike from a HIMARS MLRS of the Ukrainian Armed Forces damaged the second bridge across the Seim River on August 17.

This bridge was reported destroyed by Ukraine on August 16, but apparently was still intact as military… pic.twitter.com/tepXofr71g