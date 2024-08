Λουκανσέκο: Μόσχα και Μινσκ «θα μπορούσαν να αναπτύξουν σχέδιο επίθεσης στην Πολωνία» (vid)

Έμμεσες απειλές για εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και για «ανάπτυξη ενός σχεδίου επίθεσης στην Πολωνία» από Μόσχα και το Μινσκ, εξαπέλυσε ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό της Ρωσίας.

«Η Πολωνία θέλει να εισβάλει στη Λευκορωσία, αλλά θα είναι ένας πραγματικός πόλεμος» ισχυρίστηκε ο Λουκασένκο και πρόσθεσε πως Ρωσία και Λευκορωσία «θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα σχέδιο επίθεσης στην Πολωνία».

«Τώρα προμηθεύουν όπλα εκεί, μισθοφόρους... Αυτό ήδη συμβαίνει. Αλλά το όνειρό τους είναι να σχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν το ΝΑΤΟ για να πραγματοποιήσουν [εισβολή] από το έδαφος της Ουκρανίας, ή καλύτερα από την πλευρά αυτών των "άσχημων" Πολωνών, των ηγετών της Πολωνίας, να καταλάβουν τη Λευκορωσία και να επεκτείνουν αυτή τη γραμμή σχεδόν μέχρι το Λένινγκραντ, όπως ήταν κάποτε», είπε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα και το Μινσκ έχουν ένα «καλά ανεπτυγμένο σχέδιο» για την άμυνα των δυτικών συνόρων της Λευκορωσίας. Αλλά «αν χρειαστεί, αυτό το σχέδιο μπορεί να αλλάξει σε επιθετικό».

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένοπλης πρόκλησης από τη γειτονική Ουκρανία και πως η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών «παραμένει τεταμένη».

Poland wants to invade Belarus, but it will be a real war, – Lukashenko.



In an interview for the Russia TV channel, Lukashenko said that the West plans to “already openly join in” with the help of NATO troops.



“Now they are supplying weapons there, mercenaries... This is… pic.twitter.com/LP7Bkuqbe5