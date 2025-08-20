Μέχρι σήμερα όλοι όσοι έχουν προειδοποιήσει για την εμφάνιση χρηματιστηριακής φούσκας στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, ανήκουν στον επενδυτικό κλάδο, όπως ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ray Dalio και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Torsten Slok.

Ο Torsten Slok, σε πρόσφατη έκθεσή του, υποστήριξε ότι η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη φούσκα των «μετοχών του διαδικτύου» - την γνωστή φούσκα των εταιρειών dotcom - με τις 10 κορυφαίες εταιρείες του S&P 500, να εμφανίζονται πιο υπερτιμημένες σε σχέση με τη δεκαετία του 1990.

Πολλοί συγκρίνουν την έκρηξη της ΑΙ, με τον πυρετό του χρυσού της περιόδου 1848 - 1855 και άλλοι με την επέλαση των σιδηροδρόμων του 19ου αιώνα., σε μια προσπάθεια να εκλογικεύσουν την επενδυτική αισιοδοξία και την «χρηματιστηριακή μανία» για τις μετοχές ΑΙ.

Σε αρκετές αναλύσεις γίνεται αναφορά στο Ρ/Ε (πολλαπλασιαστή κερδών) του S&P 500 που βρίσκεται σήμερα στο 26 με βάση τα αναμενόμενα κέρδη, έναντι του ιστορικού μέσου όρου που είναι το 18. Και δεν είναι λίγοι οι χρηματιστηριακοί αναλυτές που συγκρίνουν το Ρ/Ε της Nvidia που βρίσκεται σήμερα στο 59, με το αντίστοιχο Ρ/Ε της Cisco λίγο πριν από την έκρηξη της φούσκας των dotcom, που βρισκόταν στο 200.

Και είναι λογικό η επενδυτική και χρηματιστηριακή να εκφράζει τις επιφυλάξεις της, απέναντι σε ένα φαινόμενο που έχει μεταβάλει άρδην τις αποτιμήσεις, που έχει αυξήσει τις προσδοκίες και προσφέρει μια χαρούμενη κοιλάδα αέναης παραγωγής υπεραξιών.

Ωστόσο, η πρόσφατη παρέμβαση του CEO της OpenAI, Sam Altman, σε ομάδα δημοσιογράφων του CNBC, έχει ασφαλώς μεγαλύτερη παρεμβατικότητα και βαρύτητα, αφού προέρχεται από την «καρδιά» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τι ανέφερε ο Sam Altman, επί λέξει;

«Είναι η τεχνητή νοημοσύνη το σημαντικότερο γεγονός εδώ και πολύ καιρό; Η γνώμη μου είναι, ναι. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη; Η γνώμη μου είναι επίσης, ναι. Όταν δημιουργούνται φούσκες, οι έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά, με έναν πυρήνα πραγματικής αλήθειας.»

Τέλος, ο CEO της OpenAI, σύγκρινε και αυτός με τη σειρά του την τρέχουσα κατάσταση με την περιβόητη φούσκα των dotcom, υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ Μαρτίου 2000 και Οκτωβρίου 2002, ο δείκτης Nasdaq είχε απολέσει σχεδόν το 80% της αξίας του, καθώς πολλές εταιρείες του dotcom είχαν αποτύχει να παράγουν κέρδη ή ακόμα και έσοδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του Altman ενίσχυσαν τις αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ αναλυτών και επενδυτών. Ανησυχίες που σχετίζονται με τις απαιτούμενες επενδύσεις και δαπάνες για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αφενός κινούνται υπερβολικά γρήγορα και αφετέρου αυξάνονται θεαματικά σε όγκο χρήματος.

Πέρα από αυτήν την προσέγγιση του Sam Altman, περί χρηματιστηριακής φούσκας στην ΑΙ, ο CEO της OpenAI αναφέρθηκε στην αποτυχημένη κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου GPT-5 της OpenAI αυτόν τον μήνα. Η οποία αντιμετώπισε προβλήματα, οδηγώντας την εταιρεία στην επαναφορά της πρόσβασης των συνδρομητών της εφαρμογής, σε παλαιότερα μοντέλα GPT-4.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της OpenAI, o Altman ανέφερε ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της εταιρείας αναμένεται να ξεπεράσουν τα $20 δισ. φέτος, αλλά ο ισολογισμός δεν θα εμφανίσει κερδοφορία. Το CNBC επιβεβαίωσε το γεγονός, ότι η εταιρεία προετοιμάζεται να πουλήσει μετοχές αξίας $6 δισ. στην δευτερογενή αγορά, με την αποτίμηση της OpenAI να φτάνει τα $500 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάρτιο, η OpenAI είχε ανακοινώσει ένα νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους $40 δισ. με την αποτίμηση να προσδιορίζεται στα $300 δισ. Τον μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από τεχνολογική εταιρεία.

Σε μια άλλη συνέντευξη του στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα τεχνολογίας «The Verge», ο Αltman, ανέφερε ότι η ότι η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον». Παράλληλα εξέφρασε το ενδιαφέρον της OpenAI για την απόκτηση του «web browser» Chrome, εάν η αμερικανική κυβέρνηση υποχρεώσει την Google να τον πουλήσει, για λόγους ανταγωνισμού.

Εντύπωση έκανε η απάντηση του Altman, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα παραμείνει στη θέση του CEO τα επόμενα χρόνια. Ο Altman ανέφερε : «Ίσως ένα AI να είναι διευθύνων σύμβουλος σε τρία χρόνια. Είναι πολύς καιρός». Η απάντηση αυτή αντικατοπτρίζει την πίστη του στην ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και της OpenAI, αλλά και την αυτογνωσία του ίδιου για την αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Τι μας έμεινε από τις δηλώσεις του CEO της ΟpenAI, o οποίος αποτελεί τον απόλυτο «γκουρού» της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Ότι οι προοπτικές της ΑΙ είναι τεράστιες και ανεξερεύνητες.

Ότι οι ανάγκες νέων κεφαλαίων και επενδύσεων είναι θηριώδεις.

Ότι η OpenAI, παρά την έλλειψη κερδοφορίας, συνεχίζει να προσελκύει τεράστια επενδυτικά κεφάλαια, χάρη στη φήμη της, ως πρωτοπόρου στην AI.

Ότι η αποτίμηση της δεν αντέχει στα κλασσικά μοντέλα χρηματιστηριακής μεθοδολογίας.

Και ότι οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ανεξάντλητες.