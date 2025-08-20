🐂🐻 Ταύροι, αρκούδες και ο φόβος νέας βουτιάς

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🧐 Στόχοι, εκθέσεις και… οι “προφήτες” της αγοράς

Αν το 2016 κάποιος είχε ρίξει 10.000 ευρώ στη Μυτιληναίος στα 3 ευρώ, σήμερα θα κοίταζε τον τραπεζικό του λογαριασμό και θα χαμογελούσε με 173.333 ευρώ. Απόδοση 1.733% χωρίς καν τα μερίσματα. Τότε, όμως, οι περισσότεροι Έλληνες επενδυτές ασχολούνταν με το αν θα βγει ο Τσίπρας από το μνημόνιο και αν θα πέσει η ΔΕΗ έξω. Μετοχές; Μπα… «Είναι τζόγος».

Το 2016 η εταιρεία είχε κέρδη 34 εκατ. ευρώ. Το 2024, πάνω από 615 εκατ. ευρώ. Κεφαλαιοποίηση σήμερα γύρω στα 7 δισ. ευρώ. Αλλά αυτά τα βλέπουμε πάντα εκ των υστέρων. Την ώρα που πρέπει να αγοράσουμε, δεν τολμάμε. Την ώρα που πρέπει να πουλήσουμε, ορκιζόμαστε πως «τώρα αρχίζει η μεγάλη άνοδος». Γι’ αυτό και το Χρηματιστήριο είναι γεμάτο από τραγικές φιγούρες που μπαίνουν στην κορυφή και βγαίνουν στον πάτο.

Η BofA στις 10 Φεβρουαρίου του ’25, όταν η μετοχή ήταν στα 30 ευρώ, έδωσε στόχο 45. Στις 13 Αυγούστου, αφού η μετοχή είχε εκτοξευθεί, θυμήθηκε να την ανεβάσει στα 66. Κλασικό: να ακολουθούμε το ράλι και να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Μόνο που με τέτοια λογική οι τράπεζες χτίζουν πελατολόγιο, όχι οι επενδυτές περιουσίες.

Η Euroxx από το 2016 μέχρι το 2019 έλεγε ότι η αγορά δεν αποτιμά σωστά τη Μυτιληναίος. Ποιος άκουγε; Εδώ στην Ελλάδα, οι μικροεπενδυτές έχουν την ψυχολογία της κατσίκας: πάνε όλοι μαζί εκεί που ακούνε κουδούνι. Το 2020, όταν η μετοχή έπεσε στα 5 ευρώ, ήταν η στιγμή της δεκαετίας. Πόσοι αγόρασαν; Ελάχιστοι. Οι πολλοί τότε πούλαγαν πανικόβλητοι, όπως πάντα.

Για να δούμε 1.700% από εδώ και πέρα, η εταιρεία πρέπει να φτάσει σε κεφαλαιοποίηση 70 δισ. ευρώ. Δηλαδή να γίνει ευρωπαϊκός «κολοσσός». Όχι αδύνατο, αλλά ας μην γελιόμαστε: οι περισσότεροι θα ξαναμπούν όταν –και αν– η μετοχή είναι στα 100 ευρώ, και θα βγουν έντρομοι στα 50. Η ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών γράφεται με τέτοια επεισόδια. Και όσο οι μικροεπενδυτές συμπεριφέρονται σαν να παίζουν στοίχημα στον Ολυμπιακό – Παναθηναϊκό, τόσο θα παραμένουν οι χορηγοί των λίγων που ξέρουν να περιμένουν.

🍦 Κρι-Κρι: Το γιαούρτι που νίκησε το ΧΑ

Η Κρι-Κρι είναι ίσως η καλύτερη διαφήμιση του «αγοράζω, κρατάω και ξεχνάω». Στην αρχή της κρίσης η μετοχή της έγραφε τιμές κάτω από 0,50 ευρώ. Σήμερα πλησιάζει τα 20 ευρώ. Μόνο φέτος έχει γράψει +35% και αύριο μοιράζει μέρισμα 0,40 ευρώ. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της πορείας, πριν κάποια χρόνια η τιμή της μετοχής ήταν όσο είναι σήμερα το μέρισμα!

Από μικρή βιοτεχνία έγινε εξαγωγική εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ. Και τώρα, με την είσοδο στις ΗΠΑ, μπορεί να δούμε και νέα κεφάλαια αξίας. Όσοι πίστεψαν στην εταιρεία, βγήκαν βασιλιάδες. Οι υπόλοιποι έμειναν να τρώνε παγωτά στα περίπτερα.

📉 Wall Street: Η σκιά του Jackson Hole και ο φόβος νέας βουτιάς

Η Wall Street ετοιμάζεται για την κρίσιμη ομιλία του προέδρου της Fed στο Jackson Hole και η νευρικότητα περισσεύει. Οι ταύροι δείχνουν με καμάρι το +40% του Nasdaq 100 από τον πάτο του Απριλίου, οι αρκούδες όμως αγοράζουν προστασία με puts στο QQQ, φοβούμενες ότι η άνοδος αυτή μοιάζει με κάρτα ευκαιρίας πριν την καταιγίδα.

Η Nvidia, Microsoft και Meta τράβηξαν την αγορά ψηλά, αλλά τώρα όλοι περιμένουν:

📌 Μήπως ο πρόεδρος της Fed «παγώσει» τα όνειρα για μειώσεις επιτοκίων;

📌 Μήπως τα αποτελέσματα της Nvidia την επόμενη εβδομάδα ξυπνήσουν μνήμες Απριλίου;

Με τον στρατηγικό αναλυτή της Bank of America να μιλά για φούσκα και προειδοποίηση πτώσης, το σκηνικό δείχνει έτοιμο για μάχη ταύρων και αρκούδων. Στην αγορά παραγώγων, ο φόβος γράφει υψηλότερα από την απληστία.

📉 Η ερώτηση παραμένει: Θα συνεχίσει το ράλι ή θα δούμε μια νέα βουτιά που θα θυμίσει πως η βαρύτητα στις αγορές δεν καταργείται ποτέ;

🚨🔥 Ουκρανία: Το επόμενο χρηματιστηριακό story

Έχουμε την εντύπωση πως η Ουκρανία θα πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί περισσότερο και χρηματιστηριακά. Με τις διαπραγματεύσεις να δείχνουν πως γίνεται προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, οι αγορές ήδη κοιτούν την «επόμενη μέρα».

Το παιχνίδι είναι καθαρά πώς θα μοιραστούν οι δουλειές. Ο Donald Trump μιλάει ανοιχτά και οι αγορές, ως προεξοφλητικός μηχανισμός, το καταλαβαίνουν καλά. Ήδη επιχειρηματίες προετοιμάζονται για την ανοικοδόμηση της χώρας. Μιλάμε για εκατοντάδες δισ. - ίσως και τρισ. - σε έργα υποδομών. Συμμαχίες με μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες ή funds μοιάζουν αναπόφευκτες. Μήπως είναι το επόμενο hot story στο ταμπλό;

🏦 Το νορβηγικό fund που κοιτά την Ελλάδα σαν περίπτερο

Το κρατικό ταμείο της Νορβηγίας (Norges Bank Investment Management) είναι από μόνο του ένας οικονομικός δεινόσαυρος με επενδύσεις κοντά στα 2 τρισ. δολάρια. Κι όμως, δεν αγνοεί την ψωροκώσταινα. Στην Ελλάδα έχει τοποθετήσει 1,3 δισ. δολάρια σε 38 εταιρείες. Και επειδή το Χ.Α. έχει γράψει τρελό ράλι μετά τη δημοσίευση, σήμερα τα νούμερα είναι ακόμα πιο χοντρά.

Οι τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Alpha, ΕΤΕ) είναι πρώτες στην ατζέντα του, μαζί με τη Metlen. Σε ποσοστά συμμετοχής ξεχωρίζει η Profile (4,81%), Autohellas (3,52%), Dimand (2,93%), EXAE (2,7%) και ο ΑΔΜΗΕ με 2,23%. Για να το πούμε απλά: το ταμείο που παίζει με όλη τη Wall Street, βλέπει και το δικό μας χωριό σαν να έχει προοπτική.

⚡🤝🛢️ΔΕΗ και Motor Oil ενώνουν δυνάμεις για 1,9 GW πράσινης ενέργειας

Το κοινό όραμα ΔΕΗ και Motor Oil για την πράσινη ενέργεια προχωρά με σταθερά βήματα, καθώς το πρόγραμμα έργων 1,9 GW των θυγατρικών τους, ΔΕΗ Ανανεώσιμες και MORE, εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης. Το φωτοβολταϊκό πάρκο 140 MW στην Κοζάνη έλαβε τις απαραίτητες άδειες για κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την αναθεωρημένη διαδρομή υπόγειου δικτύου με 51 νέους πυλώνες.

Πάνω από 880 MW έργων σε Κοζάνη, Κιλκίς και Σέρρες έχουν ήδη εξασφαλίσει οριστικές συνδέσεις με το δίκτυο και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, υποστηριζόμενα από χρηματοδότηση κατά 50% μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Ο στόχος είναι η λειτουργία τους την περίοδο 2026-2027, με έσοδα να αναμένονται από το 2027. Τα έργα θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία μέσω PPAs και για τους αγρότες μέσω του προγράμματος «Γαία».

Η Motor Oil στοχεύει στην ανάπτυξη 2 GW έργων ΑΠΕ έως το 2030, με το capex για το 2025 να ανέρχεται στα 560 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, συνεχίζει τη στροφή προς τις ΑΠΕ: η εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 6,3 GW στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ έργα συνολικής ισχύος 871 MW εισήλθαν στην κατασκευαστική φάση.

Το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα, στο πρώην λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας, θα φτάσει τα 550 MW έως το τέλος του 2025, σηματοδοτώντας την ταχεία ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα.

🔌ΑΔΜΗΕ: Σταδιακή ανάκτηση δαπανών για τις διασυνδέσεις Κρήτης

Σε διάστημα 12 μηνών και όχι εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025 θα ανακτήσει ο ΑΔΜΗΕ τις δαπάνες που πραγματοποίησε για τις διασυνδέσεις Κρήτης – Αττικής και Κρήτης – Κύπρου, μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο Διαχειριστής είχε αιτηθεί την πλήρη ανάκτηση των ποσών από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, μέσω αναπροσαρμογής των τελών χρήσης συστήματος, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Η ΡΑΑΕΥ έκρινε ότι μια τόσο απότομη αύξηση θα επιβάρυνε υπέρμετρα τους καταναλωτές, αποφασίζοντας να κατανείμει το κόστος σε ορίζοντα ενός έτους. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται υποανάκτηση εσόδων για το 2025 ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, για το 2025 εγκρίθηκε ανάκτηση δαπανών ύψους 45 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, ενώ για το έργο Κρήτης – Κύπρου εγκρίθηκαν 14,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 7,3 εκατ. θα επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος φέτος, ενώ το υπόλοιπο 50% θα μεταφερθεί στο 2026, βάσει προηγούμενης ρυθμιστικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ έχει ληφθεί από τον Ιούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, καθώς συνδέεται άμεσα με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του έργου GSI. Στο μεταξύ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα της ΕΕ, ενέκρινε ετήσιο έσοδο 25 εκατ. ευρώ για το 2025, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΑΔΜΗΕ θα διασφαλίσει την άδεια ιδιοκτησίας και διαχείρισης του έργου.

🚀 UBS: Τρεις μοχλοί ανάπτυξης– Τράπεζες σε πρώτο πλάνο

Τρεις βασικούς μοχλούς που μπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «βλέπουν» οι αναλυτές της UBS, παρά τις μικρές διορθώσεις στις προβλέψεις τους για την πορεία του ΑΕΠ.

👉 Οι κινητήριες δυνάμεις:

Κατανάλωση

Επενδύσεις με αιχμή τους ευρωπαϊκούς πόρους

Τουρισμός με διατηρούμενη ανοδική δυναμική

Αντίθετα, οι κίνδυνοι εντοπίζονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι εμπορικοί δασμοί, οι φυσικές καταστροφές και η πιθανή καθυστέρηση στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

📈 Για τον τραπεζικό κλάδο, η UBS παραμένει θετική, διατηρώντας σύσταση buy:

Πειραιώς: 7,60 € (top pick)

Alpha Bank: 3,70 €

Eurobank: 3,64 €

Εθνική Τράπεζα: 13,40 €

Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης (+17% στο β΄ τρίμηνο) καταγράφεται ως ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ η μείωση του κόστους κινδύνου ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία.

📊 Στο μέτωπο του ΑΕΠ, η UBS προβλέπει:

2025: +2,3% (από 2,6% προηγουμένως)

2026: +2,4% (από 2,3%)

Παρά τις διορθώσεις, οι εκτιμήσεις της παραμένουν πιο αισιόδοξες από τον μέσο όρο της αγοράς.

🚢 Attica Group: Τουρισμός γεμάτος, μετοχή άδεια



Καράβια γεμάτα, ουρανοί τίγκα από τουρίστες, εισιτήρια φωτιά… και όμως η Attica Group μένει στα 2–2,20 ευρώ, χωρίς ίχνος ζωντάνιας. Η αλήθεια είναι πως οι επενδυτές δεν συγχωρούν την αναβολή του placement, όσο κι αν παρουσιάστηκαν σχέδια σε Λονδίνο και roadshows. Το business plan γράφτηκε, αλλά δεν άναψε τη σπίθα. Μέχρι να βελτιωθεί η διασπορά και να βρεθεί καταλύτης, η μετοχή θυμίζει φουγάρο που καπνίζει χωρίς να κουνάει το βαπόρι.

Οι πληροφορίες μου λένε πως ο βασικός μέτοχος εκτός της αύξησης της διασποράς …ψάχνεται γενικότερα. Με δεδομένο πως η τιμής κτίσης των μετοχών είναι υψηλότερη ότι είναι να συμβεί θα συμβεί σε υψηλότερη τιμή. Η εταιρεία αυτή υπό μια πλέον εντατική διαχείριση θα μπορούσε άνετα να έχει κεφαλαιοποίηση αρκετών εκατοντάδων Ευρώ υψηλότερη.

(Στη χθεσινή στήλη κατά τη διάρκεια του copy paste για να δημιουργηθούν οι τίτλοι που βγαίνουν στην πρώτη σελίδα έγινε cut με αποτέλεσμα στον τίτλο της Attica να έρθει το κείμενο της Doppler. Τα αποκαθιστούμε σήμερα…)



🛗 Doppler: Τα ασανσέρ ανεβάζουν το ταμπλό



Όταν το υπουργείο φτιάχνει μητρώο ανελκυστήρων, η Doppler τρίβει τα χέρια της. Οι πιστοποιήσεις ανοίγουν νέο κανάλι εσόδων και η μετοχή πετάει: οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, +65% στο διάστημα. Μπορεί να είναι μικρό χαρτί, αλλά η αγορά μυρίζει «νέο αίμα» και το κυνηγάει. Από το υπόγειο των αδιάφορων μετοχών, το ασανσέρ της Doppler ανεβαίνει με ταχύτητα express προς τα ρετιρέ.

🚨 🔮 HydroGraph Clean Power (HG): To Στοίχημα του Γραφενίου



Η HydroGraph Clean Power είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Καναδά αλλά και της Φρανκφούρτης. Πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας μεθόδου παραγωγής γραφενίου υψηλής καθαρότητας με χαμηλό κόστος – μια είδηση που έριξε λάδι στη φωτιά των αγορών. Η μετοχή εκτοξεύθηκε από τα $0,20 CAD στα $3, σε μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο πυροτέχνημα παρά ώριμη αποτίμηση. Αναμενόμενη λοιπόν μια διόρθωση, καθώς η αγορά θα επιχειρήσει να ζυγίσει ψύχραιμα τα μελλοντικά οφέλη.



Τι είναι όμως το γραφένιο; Ένα δισδιάστατο θαύμα άνθρακα, εξαιρετικά ανθεκτικό, ελαφρύ και με κορυφαία αγωγιμότητα. Οι χρήσεις του αγγίζουν σχεδόν κάθε κλάδο:



📌 Βιομηχανία & Υλικά: Σύνθετα, θερμοπλαστικά, επιστρώσεις, λιπαντικά.

📌 Ενέργεια: Μπαταρίες, υπερπυκνωτές, ηλιακά πάνελ, κυψέλες καυσίμου.

📌 Κατασκευές: Σκυρόδεμα και τσιμέντο υψηλής αντοχής, ανθεκτικά coatings.

📌 Υγεία: Βιοαισθητήρες, στοχευμένη φαρμακευτική μεταφορά, εμφυτεύματα.

📌 Τεχνολογία: Εύκαμπτες οθόνες, τρανζίστορ, προηγμένοι αισθητήρες.

📌 Άμυνα: Θωρακισμένα υλικά, stealth εφαρμογές, drones, αεροδιαστημικά συστήματα.

Το γραφένιο υπόσχεται να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού – το ερώτημα είναι ποιος θα το παράγει φθηνά, αξιόπιστα και σε βιομηχανική κλίμακα. Η HydroGraph ισχυρίζεται ότι κρατά το κλειδί. Αν αυτό ισχύει, τότε η σημερινή φούσκα τιμών ίσως αποδειχθεί το προοίμιο ενός νέου υλικού-επανάστασης.

Σήμερα: Κεφαλαιοποίηση 880 εκατ.

Ερμηνεία: Η αγορά τιμολογεί ήδη μέρος του “ονείρου”, αλλά αφήνει σημαντικό upside αν το σενάριο Game Changer αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.

💣 Ρίσκο: Αραίωση μετόχων, τεχνικοί κίνδυνοι scaling, ανταγωνισμός από άλλους παραγωγούς γραφενίου.

🚢 Οι Έλληνες πουλάνε, οι Κινέζοι αγοράζουν



Η ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers για το 2025 δείχνει πως η αγορά αγοραπωλησιών πλοίων φρενάρει, αλλά δεν σταματά να κινείται. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν την τακτική του «ανανεώνω στόλο – πουλάω παλιά», ενώ οι Κινέζοι βλέπουν ευκαιρία και γεμίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους με bulkers και tankers που, παρά τα χρόνια τους, εξακολουθούν να κόβουν χρυσά μερίσματα σε ταμειακές ροές.

Οι συνολικές συναλλαγές σε bulk carriers και tankers ≥10.000 DWT έπεσαν στις 703 μονάδες στο 7μηνο, δηλαδή -15% σε σχέση με το 2024. Στα δεξαμενόπλοια η πτώση ήταν ακόμη πιο απότομη: 234 συναλλαγές έναντι 294 πέρυσι (-20%).

Οι Έλληνες ξεχώρισαν ως οι μεγαλύτεροι πωλητές, με 98 πλοία να αλλάζουν χέρια. Κυρίαρχες κατηγορίες τα Panamax (32 πωλήσεις, μέση ηλικία 20 ετών) και τα Supramax (31 πωλήσεις, μέση ηλικία 18 ετών).

Οι Κινέζοι από την άλλη, εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και φορτώνουν παλιά σκαριά, δείχνοντας ότι προτιμούν τις σταθερές ροές εσόδων από το «σίδερο που αποδίδει ακόμα», αντί για ακριβές νέες παραγγελίες.



Συμπέρασμα: Το 2025 η αγορά δείχνει επιβράδυνση με διατήρηση κινητικότητας. Οι Έλληνες ρευστοποιούν και ανανεώνονται, οι Κινέζοι κάνουν «ψώνια» με στρατηγική υπομονής. Η θάλασσα της ναυτιλίας συνεχίζει να κινείται, απλώς με μικρότερο κυματισμό.

🛒 Σκλαβενίτης: Mega επένδυση 200 εκατ. στον Ελαιώνα



Η Σκλαβενίτης μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των μεγάλων εμπορικών hubs, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε το σχέδιο για επένδυση άνω των 200 εκατ. ευρώ στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος στον Ελαιώνα.

Το project, που θυμίζει περισσότερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο παρά κλασικό hypermarket, θα εκτείνεται σε οικόπεδο 51.846 τ.μ. και θα περιλαμβάνει:

📍 Υπεραγορά 12.447 τ.μ.

📍 Χώρους εστίασης 13.600 τ.μ. (στο ισόγειο και στον 3ο όροφο)

📍 Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 4.231 τ.μ.

📍 Παιδότοπους και λοιπές υποδομές εξυπηρέτησης

Στόχος είναι η υποδοχή περίπου 2 εκατομμυρίων επισκεπτών τον χρόνο (δηλαδή πάνω από 3.300 άτομα ημερησίως), με λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο.

Η εταιρεία είχε αποκτήσει το ακίνητο το 2022 έναντι περίπου 26 εκατ. ευρώ, και πλέον το αξιοποιεί στο πλαίσιο του τριετούς επενδυτικού της προγράμματος ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει logistics hubs και νέες παραγωγικές μονάδες.



Η Σκλαβενίτης μετρά ήδη 541 καταστήματα πανελλαδικά, 7 κέντρα διανομής και 4 eMarket hubs, και η νέα επένδυση σηματοδοτεί όχι μόνο την αξιοποίηση μιας ιστορικής βιομηχανικής γης αλλά και το πέρασμα της εταιρείας σε ένα πιο επιθετικό μοντέλο retail + entertainment.

👉 Ο Ελαιώνας, από βιομηχανική ζώνη, μετατρέπεται σταδιακά σε εμπορικό προορισμό

