Λονδίνο: Η πυρκαγιά στο Somerset House τέθηκε υπό έλεγχο, τα έργα τέχνης δεν επηρεάστηκαν

Τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο Somerset House, το λονδρέζικο κέντρο τέχνης στη στέγη του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά το Σάββατο, δεν έχουν υποστεί ζημιές και το κτήριο θα παραμείνει εν μέρει κλειστό την Κυριακή (18/08) προκειμένου η πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει έρευνα για την προέλευση της φωτιάς.

Περίπου 25 πυροσβεστικά οχήματα και 125 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 12:00 (14:00 ώρα Ελλάδας) στη στέγη του κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάμεση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 21:00 ώρα Ελλάδας και κανείς επισκέπτης ή υπάλληλος του κέντρου δεν τραυματίστηκε καθώς όλοι είχαν εγκαταλείψει το κτήριο πριν από την άφιξη των πυροσβεστών, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Η πυρκαγιά στο Somerset House έχε τεθεί πλέον υπό έλεγχο και θα ξεκινήσει έρευνα για τον προσδιορισμό της αιτίας», πρόσθεσε στο X.

Η γκαλερί Courtauld που στεγάζεται στο Somerset House και όπου εκτίθενται έργα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ -μεταξύ των οποίων η περίφημη «Αυτοπροσωπογραφία με μπανταρισμένο αφτί»-- του Εντουάρ Μανέ, του Κλοντ Μονέ ή ακόμη του Πολ Σεζάν «δεν επηρεάστηκε άμεσα από την πυρκαγιά».

Huge relief today that the priceless paintings I saw recently in the Courtauld Gallery in Somerset House are safe. Amazing work by those fire crew. pic.twitter.com/7XFs5MtyG9