Τελ Αβίβ: Χιλιάδες διαδηλωτές μαζεύονται στην Πλατεία Ομήρων για την απελευθέρωση των συμπατριωτών τους



Ξεκίνησε σήμερα στις 7μμ η διαμαρτυρία υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων στην ομώνυμη πλατεία του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Times of Israel, η πλατεία έχει ήδη γεμίσει με διαδηλωτές, ενώ χιλιάδες ακόμη αναμένεται φτάσουν.



Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η απελευθέρωση των 20 εν ζωή από τους 48 ομήρους, αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ισραήλ. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες στον εντοπισμό των σορών όλων των νεκρών ομήρων.

«Αυτή είναι η 763η ημέρα που τα αγαπημένα μας πρόσωπα κρατούνται αιχμάλωτα από τη Χαμάς, αλλά σύντομα θα μας επιστραφούν», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκαρ, η μητέρα του ομήρου Ματάν.



Στην αποψινή συγκέντρωση αναμένεται να μιλήσουν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα καθώς εισέρχονται στη δημόσια βιβλιοθήκη Μπέιτ Αριέλα για να συναντηθούν με τις οικογένειες των ομήρων.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων και της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο Witkoff αναμένεται να μιλήσει στην Πλατεία Ομήρων στις 8:20 μ.μ. και χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία με ανυπομονησία. Μια σφιχτή ομάδα δημοσιογράφων περικυκλώνει την μπροστινή πόρτα της βιβλιοθήκης, περιμένοντάς τον να επανεμφανιστεί.