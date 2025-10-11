Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ισραηλινούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι την Δευτέρα θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Στη Λωρίδα της Γάζας έχει στηθεί ήδη ένα ειδικό κέντρο υποδοχής, όπου αναμένεται να φτάσουν, συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού, όπως και του στρατού του Ισραήλ, οι πρώτοι 20 ζωντανοί όμηροι, έτσι ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Στον ίδιο χώρο θα τους περιμένουν και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, οι οικογένειές τους, έτσι ώστε να τους συναντήσουν ξανά μετά από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μια στρατιωτική περιοχή, η οποία φυλάσσεται πολύ καλά, βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Πρόκειται για μία μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ, καθώς η Δευτέρα φέρεται να είναι η επικρατέστερη ημέρα επιστροφής των ομήρων.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα αναμένεται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ.

Το Ισραήλ συγκέντρωσε τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν ήδη σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκαν με τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ», γράφει η σωφρονιστική διοίκηση σε ένα δελτίο Τύπου.

BBC: Η Χαμάς κάλεσε 7.000 μέλη σε επιστράτευση για να ανακτήσει έλεγχο σε περιοχές της Γάζας - «Εκτός συζήτησης ο αφοπλισμός μας»

Από την άλλη πλευρά, επικίνδυνα παιχνίδια για την εύθραυστη, ούτως ή άλλως, ειρήνη που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ, μέσω των ΗΠΑ, για την περιοχή της Γάζας φέρεται να παίζει η Χαμάς, καθώς πλησιάζει η λήξη της διορίας για την παράδοση των 48 ομήρων, βασικός όρος για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδει το BBC, η τρομοκρατική οργάνωση ανακάλεσε πάνω από 7.000 μέλη της, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που εκκενώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την αποχώρησή τους με βάση τα συμφωνηθέντα για την κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Χαμάς, όπως αναφέρει το BBC, διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, άπαντες με στρατιωτικό υπόβαθρο, οι οποίοι ήταν διοικητές ταξιαρχιών της ένοπλης πτέρυγας, προκειμένου να αναλάβουν την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή επιστράτευσης εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων τα οποία έγραφαν: «Δηλώνουμε μια γενική κινητοποίηση ως απάντηση στην έκκληση του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες με το Ισραήλ. Πρέπει να αναφερθείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Δημοσιεύματα από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες συνοικίες, ορισμένοι φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την επιστράτευση, δηλώνοντας ωστόσο στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντιστέκονται στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο η κατοχή συνεχίζεται».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η προσπάθεια της Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους έχει ξεκινήσει, ωστόσο δεν θεωρείται βέβαιη η παράδοση και των 48, ζωντανών και νεκρών, καθώς ένας αριθμός και από τις δύο λίστες, είναι άδηλο που βρίσκεται.

Η δε επιστράτευση των 7.000 και πλέον μαχητών και το σχέδιο της Χαμάς για ανακατάληψη του ελέγχου στις περιοχές που εκκενώθηκαν από τους IDF, προσβλέπει πιθανότατα στην επόμενη μέρα, καθώς ναι μεν έχει καθοριστεί ένα πλάνο για την πρώτη φάση, αλλά τα βήματα της επόμενης φάσης κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί συμφωνία και από τις δύο

Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ

Στο Ισραήλ, το κλίμα είναι αρκετά έντονο καθώς το απόγευμα του Σαββάτου χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων.

Εκεί βρέθηκαν και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος και μίλησε στο πλήθος.

Μαζί του είναι η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ονειρεύτηκα αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», λέει ο Γουίτκοφ υπό χειροκροτήματα.

«Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος, θα το λάτρευε αυτό», πρόσθεσε με το πλήθος να φωνάζει «ευχαριστώ Τραμπ, ευχαριστώ Γουίτκοφ».

«Πρώτα και κύρια θέλω να τιμήσω τον λαό του Ισραήλ», λέει ο Γουίτκοφ. «Το θάρρος και η αντοχή σας ενέπνευσαν τον κόσμο».

Ο Γουίτκοφ στη συνέχεια έδωσε το μικρόφωνο στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος λέει ότι «δεν θα μπορούσα να νιώθωι πιο περήφανος που είμαι φίλος του Ισραήλ», ενώ ευχαρίστησε του «καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Ο Κούσνερ αναφέρθηκε και στις έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Παρατηρώ ότι ο Γουίτκοφ δεν είχε λέξεις με τέσσερα γράμματα στην ομιλία του, επειδή νομίζω ότι τις χρησιμοποίησε όλες στη διαπραγμάτευση», λέει ο Κούσνερ.

Στη συνέχεια μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είπε ότι η επιστροφή κάθε ομήρου είναι ένας «θρίαμβος πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς».

Προσευχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα «ίασης για όλους σας», λέει, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι το «επόμενο κεφάλαιο» θα είναι μια «διαρκής ειρήνη».

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που στέκεστε αλληλέγγυοι σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο», λέει.

Την ώρα της αποχώρησής τους από τη σκηνή, σύμφωνα με το BBC οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ευχαριστώ Τραμπ».

Γάζα: Τηρείται η εκεχειρία, στο Ισραήλ οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες για επιτήρηση

Τις τελευταίες ώρες στη Γάζα σε πλήρη εφαρμογή είναι η εκεχειρία στη Γάζα, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή από το Ισραήλ με τα επόμενα βήματα της συμφωνίας να προβλέπουν την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων μέσα στα επόμενα 24ωρα, με πιθανότερη ημέρα τη Δευτέρα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και συμπλήρωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα διαρκέσει.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα.

Ωστόσο, η Χαμάς, μέσω διάφορων αξιωματούχων της, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στα σχέδια περί ξένης διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας και στο θέμα του αφοπλισμού της. Μέλη της λένε ότι είναι παλαιστινιακό ζήτημα το θέμα της διοίκησης και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, αξιωματούχος της είπε ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό στρατό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας, όπως τους αποκαλεί, στις περιοχές από όπου αποσύρεται το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αφού πέρασαν εκεί την πρώτη τους νύχτα από την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή. Σημειώνεται πως τεράστιες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του εδάφους έχουν καταστραφεί από τον διετή πόλεμο, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των κτιρίων της πόλης της Γάζας να έχουν υποστεί ζημιές.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ μέσα στη νύχτα, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News. Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται δύο αξιωματούχους, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, έφτασε στο Ισραήλ χθες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια θα ενσωματώσουν όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, ενώ θα λειτουργούν ως σύνδεσμος με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στην ομάδα θα ενταχθούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα πιθανότατα την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Υπάρχει πληροφορία ότι συγκροτείται μια task force στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες που μεσολάβησαν για τη συγκεκριμένη συμφωνία (Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Κατάρ), έτσι ώστε με ειδικά μηχανήματα να καταφέρουν να εντοπίσουν και τους νεκρούς.

Βασική προτεραιότητα είναι οι ζωντανοί όμηροι, οι οποίοι πρώτα θα βρεθούν σε ένα κέντρο που στήνεται στο νότιο Ισραήλ για τις πρώτες εξετάσεις και στη συνέχεια θα γίνει η μεταφορά τους στα νοσοκομεία, με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα» δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Αφού απελευθερωθούν οι όμηροι, που αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα, αναμένεται να γίνει και η απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται εδώ στο Ισραήλ».

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.