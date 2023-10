Πόλεμος στο Ισραήλ

Η Ιορδανία θα φιλοξενήσει αύριο, Τετάρτη (18/10) μια τετραμερή Σύνοδο Κορυφής στο Αμμάν με συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και των ηγετών της Αιγύπτου και των Παλαιστινίων για να συζητηθούν οι «επικίνδυνες» συνέπειες του πολέμου στη Γάζα και η εξεύρεση μιας πολιτκής λύσης, μετέδωσαν ιορδανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν, πέραν του Τζο Μπάιντεν, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς

Κατά τα λοιπά, τα προεδρικά ταξίδια χρειάζονται συνήθως μήνες για να προετοιμαστούν - και μόνο σπάνια ηγέτες επισκέπτονται μια χώρα σε πόλεμο για να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν τη διεξαγωγή της σύγκρουσης. Aυτό από μόνο του δείχνει πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει το ταξίδι του Τζο Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ την Τετάρτη.

«Πάνω απ' όλα, θα είναι μια τεράστια επίδειξη αυτού που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αποκάλεσε αλληλεγγύη της Αμερικής και "ατσάλινη δέσμευση" για την ασφάλεια του Ισραήλ.», αναφέρει στη σχετική του ανάλυση το BBC.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ενημερωθεί για τους πολεμικούς στόχους της χώρας και θα συζητήσει τα σχέδια για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που έχει συλλάβει η Χαμάς.

Όμως η ανακοίνωση του ταξιδιού έγινε μόλις μετά από επτά και πλέον ώρες συνομιλιών του Μπλίνκεν με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Και το κρίσιμο είναι ότι είπε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αναπτύξει ένα σχέδιο για να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους αμάχους στη Γάζα - και να δημιουργήσει περιοχές όπου οι πολίτες θα είναι μακριά από κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που πολλοί Άραβες ηγέτες απαίτησαν από τον Μπλίνκεν κατά την πρόσφατη περιοδεία του στον Κόλπο.

Ο Μπάιντεν θα μεταβεί επίσης στην Ιορδανία για να συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Ντέιβιντ Πετρέους, πρώην διευθυντής της CIA και απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ, σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του Radio 4 στην εκπομπή Today, ερωτηθείς αν η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ θα είναι χρήσιμη σε αυτό το στάδιο του πολέμου, δήλωσε ότι πιστεύει ότι αποκαλύπτει «πόσο σοβαρή είναι αυτή [η σύγκρουση] - δεν υπάρχει τίποτα που να το δείχνει αυτό περισσότερο από το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος ξοδεύει το χρόνο του».

Ο Πετρέους πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι θα παρακολουθούν επίσης προσεκτικά τι κάνουν άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες - ιδίως το Ιράν.

Όχι απαραίτητα παρακολουθώντας «άμεσα» τι κάνουν οι ίδιοι - «αν και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί» - αλλά «τι κάνουν μέσω των πληρεξουσίων τους, μέσω των πολιτοφυλακών που υποστηρίζουν στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο».

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εδώ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα [για] περαιτέρω προκλήσεις εάν ο πόλεμος γίνει πραγματικά περιφερειακός», λέει, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία «κατανοεί σαφώς το μέγεθος αυτού που βρίσκεται μπροστά μας».

Την 11η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ, εκτός από την προσπάθεια για διπλωματικό ανάχωμα στην διασπορά και την επέκταση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κορυφώθηκαν και οι απειλές από την πλευρά του Ιράν.

«Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους μουσουλμάνους και τις δυνάμεις αντίστασης αν συνεχιστούν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των Παλαιστινίων ... ο βομβαρδισμός της Γάζας πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την Τρίτη.

Και στις δύο συνδιαλέξεις, πάντα κατά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής προεδρίας, συζητήθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιχειρησιακό πεδίο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός σήμερα, 600.000 κάτοικοι της Γάζας εκκένωσαν την περιοχή της πόλης της Γάζας, μετά τις προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού την Παρασκευή.

Στην περιοχή παραμένουν 100.000 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη φύγει.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή της πόλης της Γάζας ενόψει των "ενισχυμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων", όπως λέει, που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν "όταν ο χρόνος υπηρετεί τον στόχο".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκρατικούς» στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν μαχητές, όμως επίσης εικονολήπτης του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και δυο άμαχοι. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει ολοένα εντονότερα ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, σύμμαχο της Χαμάς, και τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ έχει αρχίσει να απομακρύνει εσπευσμένα τους κατοίκους 28 κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της χώρας εξαιτίας των συγκρούσεων στα σύνορα με τον Λίβανο.

15:41 Βασιλιάς Αμπντάλα για τη Γάζα: Όχι πρόσφυγες στην Ιορδανία, όχι πρόσφυγες στην Αίγυπτο

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα προειδοποίησε την Τρίτη κατά της προσπάθειας να ωθηθούν οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στην Αίγυπτο ή την Ιορδανία, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί στο εσωτερικό της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

15:41 Πρεσβεία του Ισραήλ: Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων από τη Χαμάς

Όλοι οι τουλάχιστον 199 Ισραηλινοί απαχθέντες από τη #Χαμάς έχουν οικογένεια που τους περιμένει να γυρίσουν πίσω. Ας μην αγνοούμε τις εκκλήσεις τους. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους!



Every one of the at least 199 Israelis kidnapped by the #Hamas have families that are… pic.twitter.com/TXjqW728PH