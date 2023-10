Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς Αϊμάν Νόφαλ μετά την επιδρομή της ισραηλινής αεροπορίας

Ένας από τους κορυφαίους διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο Αϊμάν Νοφάλ, εξουδετερώθηκε από τα πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, παραδέχτηκαν οι Ταξιαρχίες Qassam της εν λόγω οργάνωσης.

Ο Νοφάλ είναι ο υψηλότερος στην ιεραρχία ηγέτης της Χαμάς, μέλος του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου της τρομοκρατικής ομάδας και επικεφαλής της Κεντρικής Ταξιαρχίας της στρατιωτικής πτέρυγας που έχει σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Γνωστός με το όνομά του ως Αμπού Μοχάμεντ - όπως σημειώνει το Associated Press - σκοτώθηκε την Τρίτη σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο τον καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η τρομοκρατική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

🚨Al-Qassam Brigades announces the martyrdom of member of the General Military Council and commander of the Central Brigade, Ayman Nofal, who was killed as a result of a barbaric Zionist bombing that targeted the Bureij camp in the central #Gaza Strip. pic.twitter.com/HsZehi4aB9