Ισραήλ: Πλήγματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκρατικούς» στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld