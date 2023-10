Reuters: Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα φτάνουν στην Ράφα

Φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας έφτασαν την Τρίτη στο μοναδικό συνοριακό πέρασμα προς την περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, δήλωσαν ένας μάρτυρας και αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επεξεργάζονται με το Ισραήλ ένα σχέδιο για την παράδοση της βοήθειας.

Aid trucks waiting in front of the Rafah crossing to be allowed to cross into the Gaza Strip , Palestine . There is no official confirmation yet of when it will open to save the innocent civilians bombed by Israel #Care4Gaza #Water4Gaza #HolocaustPalestine #IsraelTerrorism… pic.twitter.com/xQxeK3T77p