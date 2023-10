Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της εκστρατείας του κατά της Λωρίδας της Γάζας, αλλά τα σχέδια μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες για μια επικείμενη χερσαία επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού την Τρίτη.

«Προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Δεν έχουμε πει ποια θα είναι αυτά. Όλοι μιλούν για την επίγεια επίθεση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο διεθνής εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ εξακολουθεί να ερευνά τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου του Reuters στο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε ο Χεχτ

«Το συμβάν με το Ρόιτερς, το εξετάζουμε ακόμη. Κοιτάζω το υλικό και θα βγάλουμε μια απάντηση όταν είμαστε έτοιμοι. Ένα τραγικό γεγονός», σχολίασε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο Iσάμ Αμπντάλα, οπερατέρ του Reuters, σκοτώθηκε την Παρασκευή όταν πυρά ρουκέτας έπληξαν ομάδα δημοσιογράφων που κάλυπταν διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ενώ αρκετοί άλλοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν.

«Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση (στη Γάζα). Ζητήσαμε από τους ανθρώπους να μετακινηθούν. Υπάρχει νερό & υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα» τόνισε ο Ρίτσαρντ σε άλλη συνέντευξή του ο Ρίτσαρντ Χεχτ, λέγοντας ότι επικεντρώνεται σε αυτό που συνέβη στους Ισραηλινούς. «Είχαμε μια εθνική καταστροφή εδώ. Αυτοί το ξεκίνησαν αυτό».

