Πόλεμος στο Ισραήλ

Την 11η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ, κορυφώνεται η προσπάθεια για διπλωματικό ανάχωμα στην διασπορά και την επέκταση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με την ανακοίνωση της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν την Τετάρτη στο Τελ Αβίβ την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκκένωση της Γάζας.

Ο Μπάιντεν θα έχει συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να διατρανώσει πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Άντονι Μπλίνκεν.



Ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να εκφράσει εκ νέου την αλληλεγγύη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες του για να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μακροσκελείς συνομιλίες με τον κ. Νετανιάχου.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που θα ταξιδέψει στο Ισραήλ αύριο Τετάρτη, θα πάει επίσης στο Αμάν, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο κ. Μπάιντεν στις συνομιλίες που θα έχει θα «επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα» του πολέμου.



Ο Μπάιντεν συζήτησε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε χωριστά δελτία Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τις συνδιαλέξεις αυτές.

Ο κ. Μπάιντεν συζήτησε με τον κ. Σουντάνι τις προσπάθειες να αποτραπεί «η εξάπλωση της σύρραξης», αναφέρει δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Ενώ στη συνομιλία του με τον κ. Σίσι αναφέρθηκε στην ανάγκη να «προφυλαχθεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ευρύτερα», σημειώνεται σε δεύτερο δελτίο Τύπου.



Και στις δύο συνδιαλέξεις, πάντα κατά τις ανακοινώσεις της αμερικανικής προεδρίας, συζητήθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιχειρησιακό πεδίο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός σήμερα, 600.000 κάτοικοι της Γάζας εκκένωσαν την περιοχή της πόλης της Γάζας, μετά τις προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού την Παρασκευή.

Στην περιοχή παραμένουν 100.000 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη φύγει.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή της πόλης της Γάζας ενόψει των "ενισχυμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων", όπως λέει, που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν "όταν ο χρόνος υπηρετεί τον στόχο".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκρατικούς» στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου, συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν μαχητές, όμως επίσης εικονολήπτης του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και δυο άμαχοι. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δυο άνθρωποι.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει ολοένα εντονότερα ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, σύμμαχο της Χαμάς, και τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ έχει αρχίσει να απομακρύνει εσπευσμένα τους κατοίκους 28 κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της χώρας εξαιτίας των συγκρούσεων στα σύνορα με τον Λίβανο.

10:05 Κρεμλίνο: Η ισραηλινο - παλαιστινιακή σύγκρουση στο τραπέζι της συνάντησης Πούτιν - Σι στο Πεκίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να συζητήσουν την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, ανέφερε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι η Μόσχα θέλει να βοηθήσει στην αποτροπή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, καθώς ο ίδιος αναμίχθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή με μια σειρά από τηλεφωνήματα σε βασικούς περιφερειακούς παράγοντες.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε την Τρίτη την άποψη του Πούτιν ότι η έκρηξη της βίας μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων αποτελεί αποτυχία της πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας την τραγωδία που εκτυλίσσεται ως αποτέλεσμα της απορριπτικής στάσης των χωρών απέναντι στο πρόβλημα.

10: 15 Σολτς: Προειδοποιώ την Χεζμπολάχ και το Ιράν να μην επέμβουν στη σύρραξη

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ζήτησε την Τρίτη να αποφευχθεί μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ και το Ιράν να μην παρέμβουν στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

"Προειδοποιώ ρητά τη Χεζμπολάχ και το Ιράν να μην παρέμβουν στη σύγκρουση", δήλωσε ο Σολτς σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα στο Βερολίνο.

09:49 Reuters: Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα φτάνουν στην Ράφα

Φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας έφτασαν την Τρίτη στο μοναδικό συνοριακό πέρασμα προς την περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, δήλωσαν ένας μάρτυρας και αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επεξεργάζονται με το Ισραήλ ένα σχέδιο για την παράδοση της βοήθειας.

09:33 Νέες απειλές από Ιράν: Πιθανή προληπτική δράση κατά του Ισραήλ τις επόμενες ώρες

Νέες απειλές εξαπέλυσε προς το Ισραήλ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν. Προειδοποίησε ότι πιθανώς αναμένεται «προληπτική δράση» τις επόμενες ώρες και ότι το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες για τις κινήσεις του στη Γάζα, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση στην Τεχεράνη.

09:19 Πόλεμος στο Ισραήλ: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ καθώς παλεύουν να παρουσιάσουν κοινό μέτωπο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης για να συμφωνήσουν σε κοινή προσέγγιση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έπειτα από ημέρες εσωτερικών διαμαχών και μικτών μηνυμάτων από τις Βρυξέλλες.

«Νιώσαμε την ανάγκη να βάλουμε τάξη», εξήγησε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

09:09 Υπουργός Εσωτερικών Γάζας: Τουλάχιστον 49 νεκροί από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 49 είναι οι νεκροί από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Χαν Γιουνίς και τη Ράφα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γάζας.

09:01 Στην Κύπρο έφτασαν οι πρώτοι Αμερικανοί πολίτες που εγκατέλειψαν το Ισραήλ

Δεκάδες Αμερικανοί πολίτες από το Ισραήλ έφτασαν στην Κύπρο νωρίς την Τρίτη με το πρώτο πλοίο εκκένωσης που οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.



Περίπου 159 άνθρωποι επέβαιναν στο πολυτελές πλοίο Rhapsody of the Seas, το οποίο αναχώρησε από τη Χάιφα και κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο νωρίς την Τρίτη.

08:54 Iσραηλινός στρατός: Νεκροί τέσσερις που προσπάθησαν να διεισδύσουν από το Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε τέσσερα άτομα που προσπάθησαν να διασχίσουν τον φράχτη που συνορεύει με τον Λίβανο και να τοποθετήσουν εκρηκτικό μηχανισμό την Τρίτη.

08:08 Μπλίνκεν: Σχέδιο με το Ισραήλ για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν για την κατάρτιση σχεδίου προκειμένου να επιτραπεί διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Κατόπιν αιτήματός μας, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (...) θα καταρτίσουν σχέδιο που θα επιτρέψει η ανθρωπιστική βοήθεια δωρητριών χωρών και πολυμερών οργανισμών να φθάσει στους άμαχους της (Λωρίδας της) Γάζας», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν έπειτα από μαραθώνιες –σχεδόν εννιάωρες– συνομιλίες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την πέμπτη ημέρα ασταμάτητων διπλωματικών επαφών στην περιοχή.

08:00 Ισραήλ: Μισό εκατομμύριο πολίτες εκτοπίστηκαν εξαιτίας του πολέμου με τη Χαμάς

Σχεδόν 500.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου άρχισαν οι επιθέσεις της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε δημοσιογράφους σήμερα.

«Περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί εκτοπίστηκαν» εντός συνόρων του Ισραήλ, είπε. «Εκκενώσαμε όλο το νότιο Ισραήλ όλες τις κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν οδηγιών της κυβέρνησης (...) Κάναμε το ίδιο στον βορρά όπου 20 κοινότητες κοντά στα σύνορα (σ.σ. με τον Λίβανο) εκκενώθηκαν», διευκρίνισε.

07:38 Ισραήλ: Πλήγματα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκρατικούς» στόχους, αναφερόμενος σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

A short while ago, the IAF struck terror targets and military infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in Lebanon, in response to fire yesterday (Monday) towards Israel. pic.twitter.com/6AP56PSHld