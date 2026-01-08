Για τα μηνύματα που θέλουν να στείλουν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα μετά από τη στρατιωτική επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κάνει λόγο το Bloomberg την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επιχείρηση σηματοδότησε αυτό που ο Τραμπ ονόμασε «Δόγμα Ντονρό», μια αναβίωση της πολιτικής του 19ου αιώνα του Τζέιμς Μονρόε, που καθιέρωσε την κυριαρχία των ΗΠΑ στην Αμερική.

Το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε προ εβδομάδων διεκδικεί το μονομερές δικαίωμα των ΗΠΑ να αρνηθούν στις αντίπαλες δυνάμεις τη δυνατότητα να κατέχουν ή να ελέγχουν «στρατηγικά ζωτικά περιουσιακά στοιχεία».

Ακόμα, ορίζει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνουν τις ξένες εταιρείες που κατασκευάζουν υποδομές στην περιοχή».

Το Bloomberg σημειώνει πως αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές αναταρχές σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευρεία και πολιτικά «μπερδεμένη».

«Οι ΗΠΑ αντιδρούν με 20 χρόνια καθυστέρηση», δήλωσε ο Ενρίκε Ντούσελ Πέτερς, επικεφαλής του Κέντρου Μεξικανο-Κινεζικών Σπουδών του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού, σημειώνοντας ότι οι βαθιά ενοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού της Κίνας σε ολόκληρη την περιοχή θα ήταν δύσκολο να διαλυθούν, ακόμη και σε περιοχές που έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ. «Σχεδόν σε ολόκληρο τον 21ο αιώνα, η Κίνα είχε το πάνω χέρι σε οικονομικά θέματα στη Λατινική Αμερική».

Το εμπόριο αγαθών της Κίνας με τη Λατινική Αμερική έχει αυξηθεί από την αρχή του αιώνα, αυξάνοντας κατά περισσότερο από 40 φορές σε αυτό το διάστημα, φτάνοντας τα 518 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 — αμφισβητώντας την μακροχρόνια οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η Κίνα έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στη Λατινική Αμερική, με άμεσες ξένες επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η οικονομική επιρροή της Κίνας έχει ξεπεράσει αυτή των ΗΠΑ σε 14 από τις 33 χώρες της περιοχής από την αρχή του αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αρκετές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Ονδούρα και η Νικαράγουα, ενίσχυσαν τις διπλωματικές επαφές του με το Πεκίνο,

Προς το παρόν, οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή φαίνεται να αγνοούν τις απειλές του Λευκού Οίκου, κυρίως επειδή δεν θεωρούν ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στις κινεζικές επενδύσεις στην περιοχή.

Στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, οι αξιωματούχοι που ασχολούνται με τις κινεζικές επενδύσεις θεώρησαν τις ενέργειες του Τραμπ ως μεμονωμένες.

Πρόσθεσαν ότι ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν θα πάρει θέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και η Βραζιλία γενικότερα θεωρεί ότι οι διαφοροποιημένες εμπορικές της σχέσεις της παρέχουν πλεονέκτημα στις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ.