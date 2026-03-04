Τα αποθέματα που διαθέτει το Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους είναι αρκετά για να διαρκέσουν για αρκετές μέρες ακόμα εφόσον η Τεχεράνη συνεχίσει τις εκτοξεύσεις με τον τρέχοντα ρυθμό, ανέφεραν την Τετάρτη Δυτικοί αξιωματούχοι με γνώση του θέματος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Ένας από αυτούς σημείωσε πως ρυθμός των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων μειώνεται λόγω της επιτυχίας των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην εξουδετέρωση των βάσεων εκτόξευσης, αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν μπορεί να κρατάει μέρος των αποθεμάτων του.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι είναι «σίγουρα ένα πρόβλημα» το γεγονός ότι οι χώρες που στοχεύει το Ιράν εξαντλούν τους αμυντικούς πυραύλους τους και θα πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά τα δικά τους αποθέματα.