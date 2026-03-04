Χέγκσεθ: Η σύγκρουση με το Ιράν «μόλις ξεκίνησε»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να συνεχίσει την επίθεσή της κατά του Ιράν για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο, εξυμνώντας παράλληλα την επιτυχία των κοινών αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η σύγκρουση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, προσθέτοντας πως επίκεινται ενισχύσεις με επιπλέον πολεμικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για αποστολές που, όπως είπε, θα επιφέρουν «θάνατο και καταστροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

«Βρισκόμαστε μόλις στην τέταρτη ημέρα. Τα δεδομένα μεταβάλλονται, η κατάσταση ξεκαθαρίζει και επιπλέον δυνάμεις καταφθάνουν. Είναι πολύ νωρίς και, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Τραμπ, θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων μας», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Πριν από τις δηλώσεις του Χέγκσεθ, η σύγκρουση φάνηκε να κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο καταρρίφθηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο.

Ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και γειτονική χώρα του Ιράν στα βορειοδυτικά, ενεπλάκη άμεσα στις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με το Reuters, δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί.

Η εκτόξευση σημειώθηκε ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν τα πλήγματά τους κατά του Ιράν και το Ισραήλ βομβαρδίζει εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα πυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα της Τεχεράνης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει στοχεύσει τοποθεσίες στο Ισραήλ, καθώς και αμερικανικές βάσεις και πρεσβείες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα.

Το Ιράν έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα επιλέξει νέο ανώτατο ηγέτη για να διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος ηγέτης οριστεί από την Τεχεράνη ενδέχεται να αποτελέσει «αδιαμφισβήτητο στόχο εξάλειψης».

