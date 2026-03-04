Δέκα χώρες της βόρειας Ευρώπης προετοιμάζονται για διασυνοριακές εκκενώσεις αμάχων

Δέκα χώρες της βόρειας Ευρώπης συμφώνησαν να προετοιμαστούν για πιθανές διασυνοριακές εκκενώσεις αμάχων σε περίπτωση κρίσης ή στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να αντλήσουν διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Σουηδία την Τετάρτη.

Οι 10 χώρες θα προετοιμάσουν από κοινού σχέδια που θα καλύπτουν τη μεταφορά, τους συνοριακούς ελέγχους, τους διαδρόμους μετακίνησης και άλλα θέματα.

Η Γερμανία και η Πολωνία, μαζί με τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία και Δανία, έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τον προγραμματισμό τους για πιθανή μελλοντική ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Η εμπειρία από την Ουκρανία έχει δείξει ότι οι προσωρινές μετακινήσεις του πληθυσμού επιτρέπουν τη συνεχή άμυνα της χώρας, προστατεύοντας παράλληλα τους πολίτες», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της βόρειας Ευρώπης.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία τα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με τους περισσότερους να αναζητούν καταφύγιο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η σύγκρουση στη χώρα τους συνεχίζεται.

Η Σουηδία δήλωσε ότι, εκτός από τους διαδρόμους μεταφοράς και μετακίνησης, ο σχεδιασμός για διασυνοριακές εκκενώσεις θα περιλαμβάνει την υποδοχή και την καταγραφή των ανθρώπων και την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

«Σκοπός της συμφωνίας είναι να βελτιωθεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων ή, στη χειρότερη περίπτωση, πολέμου», ανέφερε.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να εισβάλει σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία συνήψαν πέρυσι παρόμοια συμφωνία μεταξύ τους, καταρτίζοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πιθανότητας εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της συγκέντρωσης ρωσικών στρατευμάτων ή μιας επίθεσης.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, υπέγραψε το 2024 παρόμοια συμφωνία με τη Σουηδία.