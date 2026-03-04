Το Ισραήλ χτύπησε συγκρότημα που στεγάζονται όλα τα ιρανικά αρχηγεία με 250 βόμβες από 100 αεροσκάφη (vid)

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ανακοίνωσε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία με αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, έχοντας ως στόχο ένα πολύ μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα της Τεχεράνης στο οποίο στεγάζονταν αρχηγεία και προσωπικό από ολόκληρο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν.

צה"ל השלים תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור ובו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית



Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη εναντίον του συγκροτήματος στην ανατολική Τεχεράνη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Σύμφωνα με τον στρατό, περισσότερες από 250 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα και στα αρχηγεία που βρίσκονταν σε αυτό.

Στο συγκρότημα αυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα αρχηγεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), της Δύναμης Κουντς, της διεύθυνσης πληροφοριών, της παραστρατιωτικής δύναμης Basij, της ιρανικής μονάδας κυβερνοπολέμου, της μονάδας ειδικών δυνάμεων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν, καθώς και μιας μονάδας καταστολής διαδηλώσεων των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

«Τα αρχηγεία χτυπήθηκαν ενώ από αυτά επιχειρούσε προσωπικό του ιρανικού καθεστώτος που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της εκστρατείας, την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά του κράτους του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, καθώς και για την καταστολή Ιρανών πολιτών», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

