Συρία: Κυβερνητικοί στρατιώτες εκτέλεσαν εν ψυχρώ εθελοντή διασώστη στη Σουέιντα

Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους για ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουέιντα, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη βίντεο το οποίο εικονίζει την εκτέλεση από κυβερνητικές δυνάμεις εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο.

Τα βίαια επεισόδια στη νότια επαρχία ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων. Κλιμακώθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, με την επέμβαση εξωτερικών δυνάμεων – συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που έστειλε η Δαμασκός – με τον τελικό απολογισμό να φθάνει τους σχεδόν 1.400 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλοί Δρούζοι άμαχοι.

Οι συριακές de facto αρχές ανέφεραν ότι έστειλαν δυνάμεις για να αποκατασταθεί η τάξη, όμως αυτόπτες μάρτυρες, οργανώσεις Δρούζων και η ΜΚΟ «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», κατήγγειλαν πως τάχτηκαν στο πλευρό των βεδουίνων μαχητών και διέπραξαν φρικαλεότητες σε βάρος των Δρούζων, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Suwayda24 ιδιαίτερα δημοσιοποίησε μέσω X βίντεο που λέει ότι προέρχεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κυριότερου νοσοκομείου στη Σουέιντα τη 16η Ιουλίου.

Σε αυτό διακρίνεται ομάδα προσώπων, προφανώς μελών του προσωπικού, συγκεντρωμένων, καθισμένων στο δάπεδο διαδρόμου. Ένοπλοι με στολές του στρατού και των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών τους δίνουν διαταγές.

Ξαφνικά ξεσπά σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε νεαρό που το μέσο ενημέρωσης εξηγεί πως ήταν «εθελοντής της ιατρικής ομάδας» και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Από αυτούς που διακρίνονται να τον πυροβολούν, ο πρώτος κρατάει ημιαυτόματο τουφέκι και ο δεύτερος πιστόλι. Κατόπιν ένας από τους ενόπλους απομακρύνει το πτώμα σέρνοντάς το στο δάπεδο, αφήνοντας πίσω γραμμή αίματος.

تكشف تسجيلات كاميرات المراقبة القادمة من مشفى السويداء الوطني في تاريخ 16 تموز 2025، عن جريمة حرب ارتكبتها قوات رسمية من "وزارتي الدفاع والداخلية" بعد اقتحامها للمشفى من الباب الرئيسي وصولاً إلى الممرات والأقسام، وجمع الكادر الطبي والتمريضي وتصفية أحدهم، وتنقّل العناصر بكل أريحية… pic.twitter.com/dUiYrSoast — السويداء 24 (@suwayda24) August 10, 2025

Ένας τριαντάχρονος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο, είπε τηλεφωνικά στο AFP ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση του νοσοκομείου, που ζητούσε να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν και επιβεβαίωσε «το συμβάν» που εκτυλίχτηκε τη 16η Ιουλίου.

Γιατρός του γενικού κρατικού νοσοκομείου στη Σουέιντα, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, επιβεβαίωσε επίσης το συμβάν και διαβεβαίωσε πως το βίντεο προέρχεται από το εσωτερικό του κτιρίου.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναπαρήγαγε το βίντεο, το οποίο χαρακτήρισε «σοκαριστική εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες», διαπραχθείσα από «μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Ζήτησε τη λογοδοσία των υπευθύνων καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας για τα επεισόδια από «διεθνή ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή».

Ο Φάντελ Άμπντουλ Γάνι, εκτελεστικός διευθυντής του Συριακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίωσε οι αρχές να αναλάβουν δράση «αμέσως» και κάλεσε να πάει στη χώρα διεθνής και ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για να «ερευνήσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν» στα πολύνεκρα επεισόδια στη Σουέιντα.

Ο ίδιος έκρινε μέσω X ότι η επιτροπή που σχηματίστηκε από τις αρχές στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα για να ερευνήσει τα επεισόδια στη Σουέιντα «δεν έχει αξιοπιστία», ούτε «αποδοχή των πολιτών».