Ορισμένοι από τους ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες που ασχολούνται με τη Συρία απομακρύνθηκαν αιφνιδιαστικά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πέντε πηγές εξοικειωμένες με το θέμα, σε μια αναταραχή που συμβαίνει καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει την ένταξη των Συριακών Κουρδικών δυνάμεων στο κεντρικό καθεστώς της Δαμασκού.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διπλωμάτες εργάζονταν στην Syria Regional Platform (SRP) – την ουσιαστική αποστολή των ΗΠΑ στη Συρία με έδρα στην Κωνσταντινούπολη – και υπάγονταν στον Τομ Μπάρακ, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και μακροχρόνιο σύμβουλο και φίλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάρακ, που διορίστηκε τον Μάιο, προωθεί μια πολιτική υπέρ της ενιαίας Συρίας υπό τον πρόεδρο Αχμέτ αλ-Σαράα, τον ισλαμιστή ηγέτη που ήρθε στην εξουσία με ταχύτητα στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Μία πηγή ανέφερε στο Reuters ότι «μια μικρή ομάδα» προσωπικού της SRP ενημερώθηκε ότι οι θητείες τους θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της ομάδας.

Η απόφαση δεν βασίστηκε σε πολιτικές διαφορές μεταξύ του προσωπικού και του Μπάρακ ή του Λευκού Οίκου και δεν θα επηρεάσει τη συνολική πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένας Δυτικός διπλωμάτης επισήμανε ότι η απομάκρυνση εν μέρει οφείλεται σε «διαφορές απόψεων» μεταξύ του προσωπικού και του Μπάρακ σχετικά με την ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό κουρδική ηγεσία στη διοίκηση του Σαράα, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ηγέτες των SDF – που είχαν πολεμήσει μαζί με τις ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους την περίοδο της διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ – έχουν δείξει αντίσταση στην πίεση των ΗΠΑ να ενταχθούν στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά από πολλές συγκρούσεις που ξέσπασαν φέτος στη Συρία

Οι SDF εξακολουθούν να επιδιώκουν μια λιγότερο συγκεντρωτική διακυβέρνηση μετά τον Άσαντ, όπου θα διατηρήσουν την αυτονομία που απέκτησαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο.

Την Τρίτη, ο Μπάρακ βρισκόταν στη Δαμασκό για να εποπτεύσει την υπογραφή σχεδίου από τον υπουργό Εξωτερικών για την επίλυση της έντασης με τη Δρούζικη μειονότητα στο νότο, δηλώνοντας αργότερα στο X ότι το σχέδιο υποστηρίζει «ίσα δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις για όλους».

Από το 2012, όταν οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία τους στη Δαμασκό, η SRP λειτουργεί ως η ουσιαστική αποστολή των ΗΠΑ στη Συρία, με έδρα το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και γραφεία σε άλλες περιοχές της περιοχής.