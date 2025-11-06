Συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει πάνω σε κτίρια και παίρνει φωτιά

Ομοσπονδιακοί ερευνητές που εξετάζουν τη θανατηφόρα συντριβή του φορτηγού αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι θα εστιάσουν ιδιαίτερα στα αρχεία συντήρησης του αεροσκάφους και στον καταγραφέα δεδομένων πτήσης, αφού διαπιστώθηκε ότι μία από τις μηχανές του αποκολλήθηκε κατά την απογείωση.

Όπως αναφέρει το Associated Press, το αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες την Τρίτη στο Λούισβιλ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν σχεδόν 20 ακόμη.

Η καταστροφή προκάλεσε επίσης το προσωρινό κλείσιμο του μεγαλύτερου κέντρου διανομής δεμάτων της UPS και καθυστέρησε ορισμένες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της μεγαλύτερης πόλης του Κεντάκι.

Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου πάνω σε κτίρια:

Με τη σειρά του, ο κυβερνήτης Άντι Μπεσιρ δήλωσε την Τετάρτη ότι αρκετά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε βιομηχανική περιοχή δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε επιχειρήσεις.

Τα αρχικά ευρήματα έδειξαν ότι το αριστερό φτερό τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ το αεροσκάφος κινούνταν προς απογείωση και ότι η μηχανή του αποκολλήθηκε, δήλωσε ο Τοντ Ίνμαν του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

New dashcam footage published this afternoon showing a previously unseen angle of yesterday’s horrific crash involving a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. The death toll… pic.twitter.com/GHOmvH1mp5 — OSINTdefender (@sentdefender) November 6, 2025

Στη συνέχεια, η αποκολλημένη μηχανή έμεινε στο έδαφος, δίπλα στον διάδρομο απογείωσης. Το αεροσκάφος διαθέτει τρεις μηχανές — μία τοποθετημένη σε κάθε φτερό και μία στην ουρά.

Ο Τζον Κοξ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αεροπορικών συμβούλων Safety Operating Systems με έδρα τη Φλόριντα, δήλωσε ότι το αεροσκάφος θα έπρεπε θεωρητικά να μπορεί να απογειωθεί ακόμη κι αν μία μηχανή δεν λειτουργούσε ή είχε αποκολληθεί.

Ωστόσο, αυτό ίσως να μην ήταν εφικτό αν είχε προκληθεί ζημιά σε κάποια από τις άλλες μηχανές ή εάν υπήρχε άλλη σοβαρή βλάβη στο αεροσκάφος, πρόσθεσε.

Ο Κοξ και άλλοι ειδικοί ανέφεραν ότι το δυστύχημα παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τη συντριβή του 1979 στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, όπου 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι ίδιες μηχανές της General Electric αποκολλήθηκαν από το αεροσκάφος. Οι τότε ερευνητές είχαν αποδώσει την τραγωδία σε λανθασμένες εργασίες συντήρησης πριν από την πτήση.