Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» θα πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη, με επικεφαλής τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Στάρμερ τόνισε ότι η συμμαχία επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

«Είναι σημαντικό για όλους μας, καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει άμεσο αντίκτυπο και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σημαντικό μέλος της συμμαχίας, δήλωσε ότι το σχέδιο ειρήνης ΗΠΑ-Ρωσίας χρειάζεται βελτιώσεις.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μας δίνει μια εικόνα για το τι θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Μακρόν στο RTL radio.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, υπάρχουν «σημεία του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να διαπραγματευτούν και να βελτιωθούν».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα ισοδυναμούσε με παράδοση», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να αποφασίσουν ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν και ότι ο στρατός τους δεν μπορεί να περιοριστεί.

Επιπλέον, η Ευρώπη θα αποφασίσει αποκλειστικά τι θα γίνει με τα ρωσικά πάγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην ήπειρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν.