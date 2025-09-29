Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου τη Δευτέρα - Στο επίκεντρο τα 21 σημεία για εκεχειρία στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να οριστικοποιήσει μια πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Reuters την Κυριακή, καθώς τα ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζα και η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχει χάσει την επαφή με δύο ομήρους που κρατούνται εκεί.

Η τύχη των δύο ομήρων, η οποία έχει ισχυρό αντίκτυπο στο εσωτερικό του Ισραήλ, ενδέχεται να «βαρύνει» τη συνάντηση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, κάλεσαν το Ισραήλ την Κυριακή να αποσύρει τα στρατεύματά του και να αναστείλει τις αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας για 24 ώρες, ώστε οι μαχητές να μπορέσουν να ανακτήσουν τους αιχμαλώτους.

Ο Τραμπε είπε ότι έλαβε «πολύ καλή ανταπόκριση» από το Ισραήλ και τους Άραβες ηγέτες στην πρόταση για το ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα και ότι «όλοι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Το 21-σημείο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, απαιτεί την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη».

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Χάμας πρέπει να παραδώσει τα όπλα της ή να ηττηθεί. Νωρίτερα την Κυριακή, δήλωσε στο Fox News ότι είναι πιθανό να δοθεί αμνηστία στους ηγέτες της Χάμας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει την συνοδεία τους εκτός της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι η Χαμάς, η οποία κυβέρνησε τη Γάζα για σχεδόν δύο δεκαετίες, δεν έχει πλέον την ικανότητα να κυβερνά και ότι η στρατιωτική της δύναμη έχει περιοριστεί σε μια αντάρτικη κίνηση.

Ο στρατός ξεκίνησε την από καιρό απειλούμενη επίγεια επίθεσή του στην πόλη της Γάζας στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά από εβδομάδες εντατικών επιθέσεων στο αστικό κέντρο.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία χτύπησε 140 στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων μαχητών και όσων χαρακτήρισε ως στρατιωτική υποδομή, σύμφωνα με τον στρατό.

Το σχέδιο των 21 σημείων

Σύμφωνα με τα αμερικανικά media, τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ περιλαμβάνουν: