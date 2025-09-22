Συνάντηση Αλ Σάρα - Ρούμπιο στη Ν. Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ (vids)

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ-Σαράα συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν πριν από τη συνάντηση, χωρίς να κάνουν δημόσιες δηλώσεις, ενώ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η επίσκεψη του Αλ-Σαράα στη Νέα Υόρκη σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 1967 που Σύρος αρχηγός κράτους συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι επαφές διεξάγονται ενώ η Δαμασκός επιδιώκει την οριστική άρση των αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ παρά τη μερική χαλάρωση των τελευταίων μηνών.

President Ahmad Al-Sharaa meets with US Secretary of State Marco Rubio in New York. pic.twitter.com/qJzfHYSaX5 — ZamanAlwsl (@zamanalwslEN) September 22, 2025

Το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων απορρέει από τον αμερικανικό νόμο του 2019, που είχε επιβάλει κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο Αλ-Σαράα δήλωσε ότι οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην προηγούμενη συριακή ηγεσία δεν δικαιολογούνται πλέον και ότι οι Σύροι τις αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ως μέτρα που στρέφονται άμεσα εναντίον τους.

«Έχουμε μια μεγάλη αποστολή να χτίσουμε την οικονομία», δήλωσε ο Αλ-Σαράα.

Former CIA chief David Petraeus says he is one of Al-Qaeda leader Al- Sharaa's many fans and he's worried about him.



It's very understandable. Petraeus used to be Jolani's boss. pic.twitter.com/sHrAkudcZZ — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 22, 2025

«Η Συρία διαθέτει ένα πολυποίκιλο εργατικό δυναμικό. Οι άνθρωποι αγαπούν τη δουλειά, είναι στο DNA τους. Οπότε μην ανησυχείτε, απλώς άρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Αλ-Σαράα χαιρέτισε την απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς την «άμεση, θαρραλέα και ιστορική».

«Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ζητήματα και κοινά συμφέροντα ανάμεσα στη Συρία και τις ΗΠΑ», τόνισε, εκφράζοντας τη διάθεση να συναντήσει ξανά τον Τραμπ.