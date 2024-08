Κόκκινος συναγερμός στο Ισραήλ: Εισβολή με drones - Τουλάχιστον δύο τραυματίες (vids)

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το Ισραήλ καθώς στις 12:21 μ.μ. ήχησαν οι συναγερμοί για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Μαζρά, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στάση αναμονής από τη Δύση καθώς αναμένονται δύο κύματα επιθέσεων, ένα από το Ιράν και ένα από τη Χεζμπολάχ.

Την ίδια στιγμή η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικναούς αξιωματούχος, αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί μετακινήσεις κινητών εκτοξευτών πυραύλων στο Ιράν και διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, ενδεικτικό ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να εξαπολύσει την επίθεση στο Ισραήλ, υλοποιώντας τις απειλές της μετά την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με έκθεση του Ερευνητικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Alma το Ιράν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πέρα από drones, αναμένεται να ενσωματώσει στην επίθεσή του και βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, από κινητούς εκτοξευτές. Ανέφερε μάλιστα δώδεκα σημεία που πιθανώς να χρησιμοποιήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ιρανικός στρατός για να εξαπολύσουν την επίθεση, μεταξύ άλλων την Ταμπρίζ, την Κερμανσά, το Χοραμαμπάντ και το Ντεζφούλ.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πολλαπλές προειδοποιήσεις για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ακούστηκαν στη Ναχαρίγια και την Άκρα στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ γύρω στις 12:21 μ.μ., την Τρίτη.

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στις τοποθεσίες Kibbutz Lochamei HaGetaot, Evron και Regba.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βόρεια πόλη Mazra'a στη Δυτική Γαλιλαία, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να αποτρέψει μια απάντηση της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι εκτόξευσε drones κατά του Ισραήλ, αλλά τα αντίποινα δεν έχουν έρθει ακόμα

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου λέει ότι εκτόξευσε επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που τραυμάτισε δύο άτομα σε αραβική πόλη στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων το ένα σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης, υποστηρίζει ότι η επίθεση ήταν εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Πηγή εντός της ομάδας λέει στο Reuters ότι δεν πρόκειται για αντίποινα της ομάδας για τη δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα, ενώ έχει σκοπό να πάρει εκδίκηση.

Οι γιατροί λένε ότι ο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι από θραύσματα - Βρέθηκε αναίσθητος

Οι γιατροί του Magen David Adom, Roi Vishna και Noam Levy, λένε ότι ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από πρόσκρουση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βόρεια πόλη Mazra'a χτυπήθηκε στο κεφάλι από θραύσματα.

«Είδαμε τον άνδρα να κάθεται σε ένα αυτοκίνητο, αναίσθητος και να φέρει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από θραύσματα», αναφέρουν σε ανακοίνωση της MDA. «Μια άλλη τραυματισμένη γυναίκα βρισκόταν κοντά στο χώρο στάθμευσης, είχε τις αισθήσεις της και έφερε τραύματα από θραύσματα στα άκρα της».

Λένε ότι έκαναν ανάνηψη στον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση, μεταφέροντας επίσης τη γυναίκα, η οποία είναι ελαφρά έως μέτρια τραυματισμένη.

Τι εκτιμούν οι σύμβουλοι του Μπάιντεν

Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρείχαν ενημέρωση οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τα ξημερώματα της Τρίτης (06/08), οι οποίες έκαναν λόγο για δύο κύματα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από στιγμή σε στιγμή, και συγκεκριμένα η μία από το Ιράν και η άλλη από τη Χεζμπολάχ.

Αυτό που δεν έκαναν γνωστό, ωστόσο, στον Αμερικανό πρόεδρο είναι το ποιος θα χτυπήσει πρώτος και τι θα περιλαμβάνουν οι επιθέσεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Jerusalem Post.

Επίσης, χθες Δευτέρα (05/08), ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα τους που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις, ιδίως για τις απειλές που εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος και η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκαν, επίσης, για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης.

Ενημερώθηκαν για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ στο Ιράκ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης. Τουλάχιστον πέντε Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση με ρουκέτες εναντίον της; βάσης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Τους τονίστηκε πως είναι ακόμη «ασαφές» το εάν, το πότε και το πώς θα επιτεθούν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Ακόμη, ενημερώθηκαν για τις κινήσεις του αμερικανικού στρατού για να υποστηρίξει την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει στόχος επίθεσης. Και ακόμη, για τις διπλωματικές προσπάθειες να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και στις —ακόμη αδιέξοδες— προσπάθειες να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας.

Η Τεχεράνη ζήτησε από τη Ρωσία προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα

Η Τεχεράνη ζήτησε από τη Ρωσία προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα καθώς προετοιμάζεται για την πιθανή απάντηση του Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν οι New York Times δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, ο ένας από τους Φρουρούς της Επανάστασης, επιβεβαίωσαν το ιρανικό αίτημα προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η μεταφορά των συστημάτων (ραντάρ και αντιαεροπορικά) από τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα στο Ιράν βρέθηκε ο επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Μοχάμεντ Μπαγκερί, δήλωσε ότι «είμαστε έτοιμοι για πλήρη συνεργασία με το Ιράν σε περιφερειακά ζητήματα».

Νετανιάχου: Όποιος βλάψει το Ισραήλ θα το πληρώσει

Η επίσκεψη του Στρατηγού Κουρίλα της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού και το μήνυμα που έστειλε προς την Τεχεράνη είναι αυτό που πρωτίστως απασχολεί το Ισραήλ, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα μήνυμα αποτροπής αλλά και στήριξης στο Ισραήλ το οποίο ενίσχυσε κατά πολύ το εδώ ηθικό.

Ωστόσο, την ίδια ώρα τα ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ προειδοποίησαν το Ισραήλ να αντιδράσει μετρημένα σε ένα χτύπημα, ενώ πουθενά δεν γίνεται λόγος για συζήτηση ενός προληπτικού χτυπήματος με τους Αμερικανούς.

Ακόμη και την ύστατη στιγμή, πυρετώδεις είναι οι διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί μία απάντηση του Ιράν, όμως η Τεχεράνη διαμηνύει πως η επίθεση είναι επιβεβλημένη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι «όποιος βλάψει το Ισραήλ θα το πληρώσει» και προετοιμάζεται για πολυήμερη επίθεση.

Οι Φρουροί της επανάστασης, με ανακοίνωσή τους, γνωστοποιούν πως έχουν τοποθετήσει εκατοντάδες πυραύλους στην Ιρανική πόλη Μπαντάρ Αμπάς και περιμένουν το πράσινο φως από τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ για να τους εκτοξεύσουν.

Συγκεκριμένα, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν: «Έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες πυραύλους στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, είμαστε έτοιμοι να τους εκτοξεύσουμε με εντολή του Αγιατολάχ Χαμενεΐ σύντομα».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν «ενημέρωσε τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι τα αντίποινα του Ιράν μπορεί να γίνουν τη Δευτέρα (05/08) ή την Τρίτη (06/08)», αναφέρει η Washington Post.

Παράλληλα, το Ιράν εξέδωσε ΝόΤΑΜ, με την οποία απαγορεύει τη διέλευση αεροσκαφών σχεδόν στο σύνολο του εναέριου χώρου του, ενώ για αύριο, Τετάρτη, κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, στην Τζέντα.

Δημοσκόπηση: 48% θέλει προληπτικό «χτύπημα»

Εκτιμάται ότι το Ιράν επενδύει στην καλλιέργεια φόβου στην ισραηλινή κοινότητα με τις συνεχείς καθυστερήσεις της επίθεσης κάτι που δείχνει να φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, δημοσκόπηση ενός από τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς του 103FM λέει πως το 48% των πολιτών ευνοεί προληπτικό χτύπημα.

Η ίδια δημοσκόπηση παρουσιάζει πρώτο στο ερώτημα για την καταλληλότητα για Πρωθυπουργό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μόλις όμως με 28% και δεύτερο τον Γοάβ Γκάλαντ, τον υπουργό Άμυνας με 21%.

ΗΠΑ προς Ιράν: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν είναι προς συμφέρον κανενός

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε άλλες να επιδώσουν μέσω διπλωματικών διαύλων στο Ιράν το μήνυμα ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της, δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή.

Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδυθεί σε «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, μέρα και νύχτα» για να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω της ανησυχίας για τα αντίποινα που φέρεται να προετοιμάζει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απόσχουν από την κλιμάκωση», είπε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την ομόλογό του της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αμβλυνθούν οι εντάσεις. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα οδηγήσει σε περισσότερη σύγκρουση, περισσότερη βία, περισσότερη ανασφάλεια».

Το Ιράν, που κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη, διαμηνύει πως θα υπάρξει «σκληρή τιμωρία» του εβραϊκού κράτους για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς και αυτήν στελέχους της λιβανικής Χεζμπολάχ, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινή επιχείρηση στη Βηρυτό την περασμένη Τρίτη.

Επισήμως, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πάντως ορκίστηκε πως θα αφανίσει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χάος και ουρές στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πολυμέτωπο πόλεμο «ενάντια στον άξονα του κακού του Ιράν» και αυτή την φορά δηλώνει ότι οι προετοιμασίες είναι τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι απαιτούνται υποδειγματικά αντανακλαστικά και μάλιστα ο Γιόαβ Γκαλάντ έκανε τις δηλώσεις από υπόγεια βάση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Όλο και περισσότερες χώρες της Δύσης κάνουν έκκληση στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο «όσο ακόμη υπάρχουν εμπορικές πτήσεις.

Στον ενάεριο χώρο της Μέσης Ανατολής όπου ήδη οι πτήσεις απαγορεύονται πάνω από την Συρία προστέθηκε και η NOTAM (ειδοποίηση πτητικών λειτουργιών) που εξέδωσε το Ιράν με την οποία απαγορεύει τη διέλευση αεροσκαφών σχεδόν στο σύνολο του εναέριου χώρου του (κέντρο, δυτικά και α βορειοδυτικά).

Πλήθος κόσμου περιμένει στην ουρά με τις αποσκευές του στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού. Πολύωρη αναμονή, ταλαιπωρία και χάος για χιλιάδες ταξιδιώτες.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκαν πτήσεις από Βηρυτό και Τελ Αβίβ με του πολίτες να μιλούν για πολύωρη αναμονή.

Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης προγραμματισμένων πτήσεων. Μέχρι στιγμής η εταιρεία Aegean έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ έως και τις 8 Αυγούστου.Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασίλισσα Αλία του Αμμάν. Οι επιβάτες, με πτήσεις έως και το Σάββατο, 31 Αυγούστου από και προς Βηρυτό, Τελ Αβίβ και Αμμάν, μπορούν α προχωρήσουν σε αλλαγή ή ακύρωση των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος, σύμφωνα με ανακοίνωση.