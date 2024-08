ΗΠΑ προς Ιράν: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν είναι προς συμφέρον κανενός

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρυνε άλλες να επιδώσουν μέσω διπλωματικών διαύλων στο Ιράν το μήνυμα ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της, δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή.

Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδυθεί σε «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, μέρα και νύχτα» για να αποκλιμακωθεί η ένταση, εν μέσω της ανησυχίας για τα αντίποινα που φέρεται να προετοιμάζει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απόσχουν από την κλιμάκωση», είπε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την ομόλογό του της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αμβλυνθούν οι εντάσεις. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα οδηγήσει σε περισσότερη σύγκρουση, περισσότερη βία, περισσότερη ανασφάλεια».

Το Ιράν, που κατηγόρησε το Ισραήλ για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη, διαμηνύει πως θα υπάρξει «σκληρή τιμωρία» του εβραϊκού κράτους για τη δολοφονία του αρχηγού της Χαμάς και αυτήν στελέχους της λιβανικής Χεζμπολάχ, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινή επιχείρηση στη Βηρυτό την περασμένη Τρίτη.

Επισήμως, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, πάντως ορκίστηκε πως θα αφανίσει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα τους που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις, ιδίως για τις απειλές που εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

