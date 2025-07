Μας το πήραν το ΧΑ πατριώτες…

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Eurοnext-Athens: Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκει σωσίβιο – και προοπτική

Η πρόσφατη απόφαση της Metlen να εισάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, διατηρώντας παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α., καθώς και η εισαγωγή της Theon International απευθείας στο Euronext Amsterdam, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι απλώς τα πρώτα δείγματα μιας νέας εποχής: της απαγκίστρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων από τα στενά όρια της εγχώριας αγοράς.



Το Χρηματιστήριο Αθηνών εδώ και χρόνια φυτοζωεί σε τζίρους αναπτυσσόμενης χώρας χωρίς να είναι πια ούτε «αναδυόμενο». Το πιθανότερο σενάριο για τα επόμενα 5-10 χρόνια ήταν η περαιτέρω συρρίκνωση και περιθωριοποίηση του. Μέχρι που ήρθε το Euronext και πρόσφερε μια σανίδα όχι απλώς σωτηρίας, αλλά μετάβασης στην πανευρωπαϊκή κανονικότητα.



Η εξαγορά από τον όμιλο Euronext, δεν αλλάζει απλώς το ταμπελάκι του Χ.Α., αλλά εγκαθιστά μια πύλη πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια δεξαμενή κεφαλαίων ύψους εκατοντάδων δισ. ευρώ. Το Euronext-Athens μπορεί να γίνει ο κόμβος όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη Βαλκανική και τη Μέση Ανατολή, λειτουργώντας σαν ενδιάμεσος σταθμός προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.



Το σχέδιο είναι ξεκάθαρο: ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, κοινή εποπτική αρχή και ένα βαθύτερο, πιο αξιόπιστο ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοδότησης. Αν πετύχει, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν ένα αντίπαλο δέος απέναντι στο Wall Street.



Για το Χ.Α. σημαίνει αναβάθμιση κύρους, εποπτείας και διαφάνειας. Οι πρακτικές «ανατολίτικης» χειραγώγησης και η πληροφόρηση των λίγων θα περιοριστούν. Και μαζί τους, θα περιοριστεί και η αποτίμηση-ντροπή πολλών σοβαρών ελληνικών εισηγμένων που παραμένουν φθηνές λόγω του country risk.



Το ελληνικό χρηματιστήριο από φτωχός συγγενής μετατρέπεται σε τοπικό βραχίονα ενός πανευρωπαϊκού οράματος.

ΕΧΑΕ: Περιμένουν βελτίωση της προσφοράς

Από προχθές το απόγευμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών ζει μέρες χρηματιστηριακής δόξας. Η δημόσια πρόταση του Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, σε συνδυασμό με το μεγάλο deal της Intralot, άναψαν φωτιές στο ταμπλό και επανέφεραν στο προσκήνιο τη μετοχή της ΕΧΑΕ — που τα τελευταία χρόνια υστερούσε τόσο έναντι της αγοράς όσο και έναντι των διεθνών ομοειδών.



Το «θηρίο» αφυπνίστηκε. Η μετοχή έφτασε να έχει αγοραστές πάνω και από τα 6,90 ευρώ, κλείνοντας στα 6,96 ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακό ράλι. Ο λόγος; Το τίμημα της πρότασης δεν θεωρείται «sexy» από αρκετούς χρηματιστές, καθώς η ΕΧΑΕ εμφανίζει προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης: αναβάθμιση σε ώριμη αγορά, αύξηση τζίρου και κερδών, είσοδος νέων εταιρειών και διεύρυνση επενδυτικής βάσης.



Φήμες στην αγορά μιλούν ακόμη και για ενδεχόμενο βελτίωσης του τιμήματος, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αν εξεταστεί η αποτίμηση της ΕΧΑΕ με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της, πολλοί αναλυτές τη χαρακτηρίζουν «δίκαιη». Αν όμως γίνει η σύγκριση με την αποτίμηση του ίδιου του Euronext, τότε η εικόνα αλλάζει: η ΕΧΑΕ φαίνεται υποτιμημένη, σε υψηλό 11 ετών όταν η αγορά κινείται σε υψηλά 15ετίας, ενώ η μετοχή του Euronext βρίσκεται στα ιστορικά της υψηλά.



Η εξίσωση της αξίας δεν είναι απλή. Και η αγορά μυρίστηκε ευκαιρία.

Οι αναλυτές αναγνωρίζουν τα στρατηγικά οφέλη της εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext, εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική διεύρυνση του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε έναν ισχυρό διεθνή χρηματιστηριακό όμιλο.



Ωστόσο, αρκετοί εκφράζουν επιφυλάξεις για το χαμηλό premium που προσφέρεται στους μετόχους της ΕΧΑΕ, καθώς και για την απουσία μετρητών στην πρόταση, στοιχεία που ενδέχεται να περιορίσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.



Η Citi και η Jefferies τονίζουν ότι ο άμεσος χρηματοοικονομικός αντίκτυπος για τους μετόχους της ΕΧΑΕ είναι περιορισμένος, καθώς η προσφορά βασίζεται σε μετοχές και όχι σε μετρητά. Από την άλλη πλευρά, η Alpha Finance και η Eurobank Equities διαβλέπουν θετική μακροπρόθεσμη προοπτική, επισημαίνοντας τις δυνατές συνέργειες και τη δυνατότητα τεχνολογικής αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς μέσω της Euronext.



Η Kepler Cheuvreux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτίωσης της προσφοράς ή εμφάνισης εναλλακτικής πρότασης, χωρίς ωστόσο να το θεωρεί πιθανό υπό τις παρούσες συνθήκες.



Παρά την κατακερματισμένη μετοχική σύνθεση της ΕΧΑΕ, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι πιθανόν να εγκριθεί, καθώς ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια, τεχνογνωσία και δίκτυο υψηλού επιπέδου.

Αγορά: Βροχή από δημόσιες προτάσεις

Δεν έχει προηγούμενο η συγκυρία έξι σχεδόν ταυτόχρονων δημόσιων προτάσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Beta ΑΧΕΠΕΥ. Πρόκειται για μια σπάνια σύμπτωση που αντανακλά τη δυναμική αλλά και τη μετάβαση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε νέα φάση ωρίμανσης.



Η Metlen, μέσω δημόσιας πρότασης, δρομολογεί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, επιδιώκοντας εξωστρέφεια και υψηλότερη αποτίμηση. Η Euronext, με ανταλλαγή μετοχών, στοχεύει στην πλήρη εξαγορά της ΕΧΑΕ, ενισχύοντας τον έλεγχο και το ευρωπαϊκό αποτύπωμα του ομίλου.



Ο Soohyung Kim, μετά την εξαγορά ποσοστού άνω του 33,3% της Intralot από τον Σωκράτη Κόκκαλη, ενεργοποιεί υποχρεωτική δημόσια πρόταση, φέρνοντας νέο επενδυτικό αφήγημα. Παράλληλα, η CD Media καταθέτει πρόταση για την Intertech, δίχως πρόθεση διαγραφής της εταιρείας από το ταμπλό.



Στον αντίποδα, Μύλοι Κεπενού και Κτήμα Λαζαρίδη προχωρούν σε δημόσιες προτάσεις με σκοπό την έξοδο από το Χ.Α., αποφεύγοντας τις απαιτήσεις διασποράς του νέου κανονισμού της ΕΧΑΕ.



Το χρηματιστήριο περνά σε φάση συγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης. Το παιχνίδι αλλάζει – και οι παίκτες παίρνουν θέσεις.

Metlen(ΜΥΤΙΛ): Στα €61,5 η νέα τιμή-στόχος– Περιθώριο ανόδου 35%

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Metlen προχώρησε η Piraeus Securities, ανεβάζοντάς την στα 61,5 ευρώ από 48,2 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση «Buy». Το νέο επίπεδο τιμής συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 35% από το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής στα 45,54 ευρώ.

Η εκτίμηση της Piraeus έρχεται να προστεθεί σε σειρά θετικών αναλύσεων, όπως αυτές των:

Morgan Stanley (τιμή-στόχος: €62),

NBG Securities (€61),

Edison Investment Research (€60).

Όλοι συγκλίνουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τα επιχειρηματικά σχέδια της Metlen, που προβλέπουν σταδιακή αύξηση της κερδοφορίας έως τα €2 δισ. το 2028.

Ειδικότερα, η Piraeus Securities προβλέπει:

Κερδοφορία το 2024: €1,08 δισ.

Το 2025: €1,12 δισ.

Το 2026: €1,3 δισ.

Το 2027: €1,5 δισ.

Το 2028: άνω των €1,8 δισ.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και η μελλοντική της ένταξη στον δείκτη FTSE 100 αποτελούν ισχυρούς καταλύτες τόσο για την πορεία της μετοχής στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, όσο και για τη διεθνοποίηση και αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ της εταιρείας.

Η Piraeus χαρακτηρίζει τη μετοχή ελκυστική από πλευράς αποτίμησης, με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και την ισχυρή προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης.

ΜΟΗ-ΕΛΠΕ: Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους για τα δύο μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια, βλέποντας θετικές προοπτικές μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2024.



Για τη HELLENiQ ENERGY, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 9,10 ευρώ (από 8,80 ευρώ προηγουμένως), ωστόσο υποβαθμίζει τη σύσταση σε «Hold», λόγω περιορισμένων ανοδικών περιθωρίων από τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.



Αντίθετα, για τη Motor Oil, η Eurobank ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,90 ευρώ (από 28,10 ευρώ), διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και επαναφέροντάς την στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της (Top Picks) για την ελληνική αγορά.



Όπως επισημαίνει, η μετοχή της Motor Oil διαπραγματεύεται με έκπτωση ~17% έναντι της HELLENiQ ENERGY, αλλά και με μικρό discount σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο της. Το επενδυτικό της προφίλ κρίνεται πλέον σημαντικά απαλλαγμένο από κινδύνους, δεδομένης της τιμής και της σταθερής λειτουργικής βάσης.



Σύμφωνα με την έκθεση, οι νέες αποτιμήσεις βασίζονται σε EV/EBITDA 2026, τοποθετώντας τη Motor Oil σε 5,6x και την HELLENiQ ENERGY σε 6,1x, επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά στο ευρωπαϊκό context του κλάδου διύλισης.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αισιοδοξία, μέρισμα και νέα στρατηγική εξωστρέφειας



Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Καράμπελας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «στο μέλλον θα ακούμε μόνο καλά νέα».



Ο κ. Καράμπελας αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση της εξωστρεφούς στρατηγικής της εταιρείας, με συμμετοχές σε road shows και παρουσιάσεις προς επενδυτές μέχρι το τέλος του έτους. Οι ενέργειες αυτές, όπως είπε, έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με τη μετοχή να αγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε και rebranding για την ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας.



Σε ό,τι αφορά την πολιτική μερισμάτων, η εταιρεία θα διανείμει:



0,06 ευρώ ως τελικό μέρισμα για τη χρήση 2024, και



0,12 ευρώ ως προμέρισμα για τη χρήση 2025.



Επιπλέον, προβλέπεται τελικό μέρισμα 0,04 ευρώ για τη χρήση 2025 (πληρωτέο το 2026), με βάση τα κεφάλαια που παραμένουν από το μέρισμα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.



Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, έως 1% του συνόλου, με ανώτατη τιμή τα 5 ευρώ ανά μετοχή.



Η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τη μετοχική αξία, αξιοποιώντας τόσο τη σταθερή ροή μερισμάτων όσο και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που προσφέρει το ενεργειακό περιβάλλον.

PayPal: Πρώτη στην πίστα των stablecoins

Η PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL) ήταν η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που μπήκε οργανωμένα στο παιχνίδι των stablecoins, λανσάροντας το 2023 το PYUSD.

Το ψηφιακό της νόμισμα καλύπτεται 100% από δολάρια και χαμηλού ρίσκου ρευστά περιουσιακά στοιχεία, και στοχεύει σε χρήσεις όπου οι παραδοσιακές μεταφορές χρημάτων κοστίζουν ακριβά – κυρίως μεγάλες διασυνοριακές συναλλαγές.



Η PayPal διέβλεψε την πορεία των stablecoins καλύτερα από τους περισσότερους crypto traders και τώρα θερίζει τα οφέλη του πρώτου που μπήκε στον αγώνα. Το PYUSD μειώνει δραστικά τις τριβές στις πληρωμές και ενθαρρύνει τους χρήστες να παραμείνουν στο οικοσύστημα της PayPal – εκεί όπου ήδη διαθέτει χιλιάδες συνδεδεμένους εμπόρους.



Κι ενώ ο τίτλος της εταιρείας είχε βυθιστεί, η μετοχή δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με άνοδο σχεδόν 5% τον τελευταίο μήνα. Μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμη στον τερματισμό, αλλά έχει βγει από το χαντάκι – και φαίνεται να πατάει πάλι γκάζι.

Goldman Sachs: Θετικό το κλίμα για τον Ιούλιο – αλλά με φθίνουσα ορμή τον Αύγουστο

Αισιοδοξία για την πορεία των μετοχών τον Ιούλιο εκφράζει η Goldman Sachs, προβλέποντας συνέχιση του ράλι στον S&P 500, αν και επισημαίνει ότι η ορμή της αγοράς ενδέχεται να εξασθενήσει μέσα στον Αύγουστο.

Ο οίκος αποδίδει τη θετική βραχυπρόθεσμη δυναμική σε:

Βελτίωση ρευστότητας

Μειωμένη μεταβλητότητα

Αποκλιμάκωση των ανησυχιών για ύφεση

Ευνοϊκή εποχικότητα

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της, ο Ιούλιος είναι ιστορικά ο ισχυρότερος μήνας για τον S&P 500 με μέση απόδοση +1,67% από το 1928, και οι πρώτες δύο εβδομάδες θεωρούνται οι αποδοτικότερες του έτους.

Η παγκόσμια ζήτηση για μετοχές ενδέχεται να φτάσει τα 80 δισ. δολάρια τον επόμενο μήνα, με συστηματικούς επενδυτές να διαθέτουν σημαντικά αποθέματα ρευστότητας. Οι προσδοκίες για χαλαρότερη νομισματική πολιτική και η σχετική ηρεμία στα γεωπολιτικά μέτωπα ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Ωστόσο, η Citigroup εφιστά την προσοχή σε βραχυπρόθεσμο ρίσκο κατοχύρωσης κερδών, ειδικά στον Nasdaq και στον Russell 2000, όπου οι long τοποθετήσεις έχουν ήδη αποδώσει περίπου 5%. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και τα επόμενα macro στοιχεία, με επίκεντρο τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ.

ΔΕΣΦΑ: Στρατηγική πρωτοβουλία στις Βρυξέλλες για τη μεταφορά και αποθήκευση CO₂

Στις 3 Ιουλίου, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξενεί στις Βρυξέλλες υψηλού επιπέδου εκδήλωση με τίτλο:

“CO₂ Transport and Storage in the Mediterranean: Unlocking Regional Solutions for Europe’s Net-Zero Future”, υπό την αιγίδα του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα και του Parliament Magazine.

Η εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση ευρωβουλευτών και policymakers, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου CCS (δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂), ενόψει της επικείμενης παρουσίασης του νέου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της αναθεώρησης του ETS.

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει ενεργά, προβάλλοντας την Ελλάδα ως κόμβο CCS ανοιχτής πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας:

Υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές,

Ώριμα έργα CCS,

Και την ανάγκη στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας στη Νότια Ευρώπη που αντιμετωπίζει περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης CO₂.

Η πρωτοβουλία θέτει τις βάσεις για τη διασυνοριακή μεταφορά και αποθήκευση δεσμευμένου CO₂, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό και περιβαλλοντικό χάρτη.

Intrum Hellas: Πολλαπλά οφέλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαχείριση οφειλών

Το πολλαπλό όφελος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη διαχείριση οφειλών ανέδειξε η Αλεξάνδρα Φατσέα, Deputy Managing Director της Intrum Hellas, στο συνέδριο AI in Financial Services.



Κεντρικό παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα Ophelos, που συνδυάζει αυτοματοποίηση με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, επιτρέποντας στους πελάτες να διαχειρίζονται τις οφειλές τους ευέλικτα, χωρίς ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. Η AI προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία, 24/7 υποστήριξη και αυξάνει τη συμμετοχή των πελατών, μειώνοντας παράπονα και τριβές.



Η πλατφόρμα εντοπίζει ευάλωτους πελάτες, προσαρμόζει τις προτάσεις ρύθμισης και αποφεύγει τα γενικά μηνύματα πίεσης, αξιοποιώντας εργαλεία real-time εντοπισμού προθέσεων πληρωμής και δυσκολιών.



Η Intrum επεκτείνει την εφαρμογή της Ophelos στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για ηθική και διαφανή χρήση της AI, στο πλαίσιο ενός πλαισίου AI Governance που διασφαλίζει την προστασία του πελάτη.

H γωνιά των αναγνωστών…



Καλησπέρα σας, κ.Στούπα,



Είμαι διαχρονικός κάτοχος μετοχών και μεταξύ αυτών που έχω είναι και 300 μετοχές Metlen εδώ και 3 χρόνια. Επειδή δεν έχουν εξηγηθεί καθαρά στο έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο,από κάποιον έμπειρο αναλυτή, οι επιπτώσεις για εναν μικρομετοχο της συγκεκριμένης εταιρείας, αποδοχής ή μη, της πρότασης ανταλλαγής, θα μπορούσατε παρακαλώ να αναλύσετε σε ένα επόμενο άρθρο σας,όσο γίνεται πιο εύκολα για έναν απλό επενδυτή, τι τον συμφέρει στη παρούσα περίπτωση. Σημειωτέον η ΕΤΕ της οποίας είμαι πελάτης με ενημέρωσε να αποδεχθώ την ανταλλαγή οπωσδήποτε με το επιχείρημα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχω μεγάλη απώλεια σε βάθος χρόνου.



Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δεσμεύσετε χώρο σε άρθρο σας για αυτό το θέμα, παρακαλώ ενημερώστε με με πολύ σύντομο τρόπο αν με συμφέρει η ανταλλαγή αυτή μακροπρόθεσμα (για το επόμενο έτος).



Ευχαριστώ θερμά

Με τιμή

Γεώργιος Κάρρας



Απάντηση: Η σωστή απόφαση νομίζω πως είναι να ανταλλάξετε τις μετοχές με την τις νέες και να συνεχίσετε να είστε μέτοχος της εταιρείας.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.