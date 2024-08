«Μύλος» στη Χαμάς με την αντικατάσταση του Χανίγια

Διαψεύδει η Χαμάς ότι βρέθηκε διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγια στο «τιμόνι» της τρομοκρατικής οργάνωσης, παρά την αρχική ανακοίνωση από σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι ο αντικαταστάτης του Ισμαήλ Χανίγια θα είναι ο Μοχάμαντ Ισμαήλ Νταρουίς.

Κόκκινος συναγερμός στο Ισραήλ: Εισβολή με drones - Τουλάχιστον επτά τραυματίες (vids)

Στο μεταξύ, σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το Ισραήλ καθώς στις 12:21 μ.μ. ήχησαν οι συναγερμοί για επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Μαζρά, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στάση αναμονής από τη Δύση καθώς αναμένονται δύο κύματα επιθέσεων, ένα από το Ιράν και ένα από τη Χεζμπολάχ.

"Hezbollah" attacked Israeli settlements along the border with Lebanon with drones pic.twitter.com/dtQfZT0amC — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2024

Την ίδια στιγμή η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικναούς αξιωματούχος, αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί μετακινήσεις κινητών εκτοξευτών πυραύλων στο Ιράν και διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, ενδεικτικό ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να εξαπολύσει την επίθεση στο Ισραήλ, υλοποιώντας τις απειλές της μετά την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με έκθεση του Ερευνητικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Alma το Ιράν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πέρα από drones, αναμένεται να ενσωματώσει στην επίθεσή του και βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, από κινητούς εκτοξευτές. Ανέφερε μάλιστα δώδεκα σημεία που πιθανώς να χρησιμοποιήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης και ο ιρανικός στρατός για να εξαπολύσουν την επίθεση, μεταξύ άλλων την Ταμπρίζ, την Κερμανσά, το Χοραμαμπάντ και το Ντεζφούλ.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πολλαπλές προειδοποιήσεις για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ακούστηκαν στη Ναχαρίγια και την Άκρα στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ γύρω στις 12:21 μ.μ., την Τρίτη.

Massive drone attack on North Israel by Hejbolah. Non-stop rocket and hostile drone sirens sounding in Nahariyya airbase and surrounding towns. Suicide drones seen flying over residents. pic.twitter.com/jZ9WKGw6Jf — ASHUTOSH MISHRA (@JournoAshutosh) August 6, 2024

חדירת כלי טיס עוין (06/08/2024 12:22-12:26): נהריה, עברון, בן עמי, נתיב השיירה, מזרעה, שבי ציון, רגבה, לוחמי הגטאות, בוסתן הגליל, שומרת, עכו pic.twitter.com/YenCcP91sX — צופר - צבע אדום (@tzevaadom_) August 6, 2024

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στις τοποθεσίες Kibbutz Lochamei HaGetaot, Evron και Regba.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στη βόρεια πόλη Mazra'a στη Δυτική Γαλιλαία, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να αποτρέψει μια απάντηση της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να ξεκινήσει έναν ευρύτερο πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.