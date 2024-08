«Ώρα μηδέν» στη Μέση Ανατολή: Πότε και πώς θα επιτεθεί το Ιράν στο Ισραήλ - Τι εκτιμούν οι σύμβουλοι του Μπάιντεν

Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρείχαν ενημέρωση οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τα ξημερώματα της Τρίτης (06/08), οι οποίες έκαναν λόγο για δύο κύματα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από στιγμή σε στιγμή, και συγκεκριμένα η μία από το Ιράν και η άλλη από τη Χεζμπολάχ.

Αυτό που δεν έκαναν γνωστό, ωστόσο, στον Αμερικανό πρόεδρο είναι το ποιος θα χτυπήσει πρώτος και τι θα περιλαμβάνουν οι επιθέσεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Jerusalem Post.

Επίσης, χθες Δευτέρα (05/08), ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις ενημερώθηκαν από την ομάδα τους που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφάλειας για τις εξελίξεις, ιδίως για τις απειλές που εγείρουν το Ιράν και σύμμαχοί του για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος και η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκαν, επίσης, για την επίθεση στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ και τα μέτρα που εξετάζονται για την προστασία των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και την ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.



We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.



We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex