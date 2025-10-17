Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν-Τραμπ» κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό για να συνδέσουν τις δύο χώρες, να ξεκλειδώσουν την κοινή εξερεύνηση των φυσικών πόρων και να «συμβολίσουν την ενότητα», πρότεινε ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου.

Η πρόταση του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επενδυτικού απεσταλμένου του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF, προβλέπει ένα κατασκευαστικό έργο κόστους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτούμενο από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής σύνδεσης μήκους 112 χλμ. σε λιγότερο από οκτώ χρόνια.

Ο Ντμίτριεφ παρουσίασε την ιδέα του τούνελ αργά την Πέμπτη, μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τη συμφωνία τους να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να βρουν έναν τρόπο να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόταση για να εμπλακεί ο Ίλον Μασκ

«Το όνειρο μιας σύνδεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού αντανακλά μια διαχρονική όραση — από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας-Αλάσκας του 1904 έως το σχέδιο της Ρωσίας του 2007. Το RDIF έχει μελετήσει τις υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου ΗΠΑ-Καναδά-Ρωσίας-Κίνας, και θα υποστηρίξει την πιο βιώσιμη», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X.

Ο Βερίγγειος Πορθμός, που έχει πλάτος 82 χλμ. στο στενότερο σημείο του, χωρίζει την περιοχή Τσουκότκα της Ρωσίας από την Αλάσκα. Οι ιδέες για τη σύνδεση των δύο σημείων υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 150 χρόνια, με διάφορα σχέδια να έχουν καταρτιστεί αλλά να μην έχουν ποτέ υλοποιηθεί.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει δημιουργήσει δεσμούς με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, και έχει μιλήσει για την πιθανότητα οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ να αποκτήσουν μειοψηφικά μερίδια σε ρωσικά έργα στην Αρκτική, πρότεινε ότι η σήραγγα θα μπορούσε να κατασκευαστεί από την The Boring Company, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον Ίλον Μασκ.

«Φανταστείτε να συνδέσετε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, την Αμερική και την Αφρο-Ευρασία με τη σήραγγα Πούτιν-Τραμπ - μια σύνδεση 70 μιλίων που συμβολίζει την ενότητα. Το παραδοσιακό κόστος είναι 65 δισεκατομμύρια δολάρια και άνω, αλλά η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε λιγότερο από 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ας χτίσουμε μαζί το μέλλον», έγραψε ο Ντμίτριεφ στον Μασκ στο X.