Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψηφίζει υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του το «ειρηνευτικό σχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο.

Σημειώνεται πως, η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Τα υπόλοιπα δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ βλέποντας «μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», όπως διαβεβαίωσε μέσω Truth Social.

Αναφέρθηκε ονομαστικά στις 15 χώρες μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία - ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο των τρομοκρατών στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Για τον Στεφάν Ντουζαρίκ, η υιοθέτηση της απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελεί «σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου.

Ωστόσο, η Χαμάς απέρριψε την απόφαση, που υποστηρίχθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή, κρίνοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις» ούτε σέβεται «τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα» των Παλαιστινίων.

Η απόφαση, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, δίνει εντολή ως την 31η Δεκεμβρίου 2027 σε «επιτροπή ειρήνης», όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης» ως την αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής. Επικεφαλής της θα είναι προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Το κείμενο «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να φέρει σε πέρας «την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος.

Δεν γίνεται καμιά αναφορά στη σύνθεσή της.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το κείμενο ψηφίστηκε αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Έπειτα από τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού αρχίσει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας «μπορεί εντέλει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει.

Ρωσικές ενστάσεις

Μέλλον που απορρίπτει ξεκάθαρα η κυβέρνηση του Ισραήλ. «Η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει», επανέλαβε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον από την πλευρά του επέμεινε στην ανάγκη να επαναπατριστούν τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Για τη Γαλλία, που ψήφισε υπέρ, η απόφαση «ανταποκρίνεται στις πιο επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών και επιτρέπει να υποστηριχθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε εξέλιξη».

Η Ρωσία, η οποία διένειμε ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη το ότι το αμερικανικό κείμενο δεν πήγαινε αρκετά μακριά όσον αφορά το ζήτημα αυτό, τονίζοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της στη λύση των δυο κρατών.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια επέκρινε το ότι το ΣΑ ενστερνίζεται «αμερικανική πρωτοβουλία στη βάση υποσχέσεων της Ουάσιγκτον, παραχωρώντας τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στην επιτροπή ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια άλλα κράτη μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις και δισταγμούς, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης σαφήνειας για την εντολή της «επιτροπής ειρήνης» και της ΔΔΣ.

Κάνοντας λόγο για «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια», όπως τις εξέλαβαν, στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ διπλασίασαν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες για να εξασφαλίσουν πράσινο φως του ΣΑ.

«Η ψήφος εναντίον αυτής της απόφασης σημαίνει ψήφο υπέρ της επιστροφής του πολέμου», διεμήνυσε ο Μάικ Γουόλτς πριν από την ψηφοφορία.

Οι Αμερικανοί πρόβαλαν ακόμη την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών (Κατάρ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ιορδανία, Τουρκία).