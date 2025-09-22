Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Στήριξη στην Εσθονία από 40 χώρες-μέλη μετά τη ρωσική παραβίαση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, εκπροσωπώντας 40 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον Εσθονό ΥΠΕΞ, τα αεροσκάφη παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της χώρας, διείσδυσαν περίπου 100 χιλιόμετρα εντός της επικράτειας και πλησίασαν επικίνδυνα το Ταλίν. Πρόκειται για την τέταρτη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, στη δήλωση τονίστηκε ότι η ενέργεια αυτή δεν αφορά μόνο την Εσθονία, αλλά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, καθώς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικών προκλήσεων προς γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση χαρακτήρισαν την κίνηση της Ρωσίας «επικίνδυνη κλιμάκωση», παραβίαση του διεθνούς δικαίου και «προσβλητική» για τις διεθνείς προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και αποκατάστασης της ειρήνης.

Επιπλέον, χαιρέτισαν την άμεση ανταπόκριση της Νότιας Κορέας, προεδρεύουσας του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο αίτημα της Εσθονίας για κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Η δήλωση καταλήγει καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία, να σταματήσει κάθε πρόκληση εναντίον των γειτόνων της και να σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί η παραβίαση του εναέριου χώρου από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού εδάφους, δηλώνει ο Αμερικανός πρεσβευτής

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της νατοϊκής συμμαχίας, δήλωσε ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μάικλ Γουόλτς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδριάζει με αντικείμενο τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών χωρών από τη Ρωσία.

«Θέλω να αδράξω αυτήν την πρώτη ευκαιρία για να επαναλάβω και να τονίσω ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟϊκού εδάφους» είπε ο Γουόλτς στην πρώτη συμμετοχή του σε Συμβούλιο αφού ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του.