Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν με συκρατημένη αισιοδοξία τις εξελίξεις που δείχνουν ότι ενδέχεται να πλησιάζει μια συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως «ενθαρρυντική», σε ανάρτησή της το Σάββατο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Αυτή τη στιγμή πρέπει να την εκμεταλλευτούμε», έγραψε. «Η Ευρώπη θα στηρίξει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον τερματισμό των δεινών των αμάχων».

Hamas’ stated readiness to release hostages and engage on the basis of the recent @POTUS proposal is encouraging.



This moment must be seized.



An immediate ceasefire in Gaza and the release of all hostages are within reach.



Europe will support all efforts aiming to end the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε το Ισραήλ να απαντήσει άμεσα στην κίνηση της Χαμάς, λέγοντας: «Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να ακολουθηθεί χωρίς καθυστέρηση».

The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!



Hamas' commitment must be followed up without delay.



We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.



France will play its full part… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η προθυμία της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός». «Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν τη συμφωνία χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.

Hamas’ acceptance of the US peace plan is a significant step forwards. pic.twitter.com/Gj1MprCem3 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 3, 2025

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε το Σάββατο ότι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας παραμένει «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ήδη συμφωνήσει με το 20-σημείο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, το οποίο προβλέπει εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αφοπλισμό των μαχητών της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «προετοιμάζεται για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων».