Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ευρώπη για το ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα
04/10/2025 • 16:18
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν με συκρατημένη αισιοδοξία τις εξελίξεις που δείχνουν ότι ενδέχεται να πλησιάζει μια συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως «ενθαρρυντική», σε ανάρτησή της το Σάββατο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Αυτή τη στιγμή πρέπει να την εκμεταλλευτούμε», έγραψε. «Η Ευρώπη θα στηρίξει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον τερματισμό των δεινών των αμάχων».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε το Ισραήλ να απαντήσει άμεσα στην κίνηση της Χαμάς, λέγοντας: «Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να ακολουθηθεί χωρίς καθυστέρηση».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η προθυμία της Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός». «Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν τη συμφωνία χωρίς καθυστέρηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε το Σάββατο ότι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας παραμένει «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ήδη συμφωνήσει με το 20-σημείο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, το οποίο προβλέπει εκεχειρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αφοπλισμό των μαχητών της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «προετοιμάζεται για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

