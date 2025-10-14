Στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία: Σημαντική μείωση της στρατιωτικής βοήθειας τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Σε μια περίοδο που θεωρείται καθοριστική για την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική, η πέμπτη Διάσκεψη Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρώπης έλαβε χώρα την Τρίτη στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνοντας πολιτικούς και παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του τομέα.

Την ίδια στιγμή, το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία δημοσίευσε τη νεότερη έκδοση του Ukraine Support Tracker, ενός εργαλείου που καταγράφει τη διεθνή βοήθεια προς την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ερευνητών, η παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία παρουσίασε σημαντική πτώση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, παρά την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας NATO PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο διαμόρφωσαν τον Ιούλιο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν την αγορά «έτοιμων προς χρήση» όπλων από αμερικανικά αποθέματα, με στόχο την ταχύτερη αποστολή κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Μέχρι τον Αύγουστο, οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ – ανάμεσά τους το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία – είχαν ήδη αξιοποιήσει τον νέο μηχανισμό, διαθέτοντας συνολικά 1,9 δισ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική στρατιωτική βοήθεια μειώθηκε αισθητά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σημειώνοντας πτώση 43% σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο όρο του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν αυξήσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, προσπαθώντας να καλύψουν το κενό που άφησε η διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν συνεχίστηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, με την ευρωπαϊκή βοήθεια να μειώνεται πάνω από 50%, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η συμβολή μέσω της πρωτοβουλίας NATO PURL.

«Η μείωση της στρατιωτικής βοήθειας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι εκπληκτική», δήλωσε ο Χρίστοφ Τρέμπεσχ, επικεφαλής του Ukraine Support Tracker και Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο του Κιέλου, σε ανακοίνωσή του. «Το συνολικό επίπεδο οικονομικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης παραμένει σχετικά σταθερό – ακόμη και χωρίς τις αμερικανικές συνεισφορές», πρόσθεσε ο Τρέμπεσχ. «Είναι πλέον κρίσιμο να επεκταθεί αυτή η σταθερότητα και στη στρατιωτική βοήθεια, καθώς η Ουκρανία βασίζεται σε αυτήν για να διατηρήσει τις αμυντικές της προσπάθειες στο πεδίο».

Η συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ειδικά υπό το φως των εξελίξεων στο μέτωπο και των αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.