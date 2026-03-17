Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση για την ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, αυτό θα μπορούσε να επεκτείνει τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, μετέδωσε την Τρίτη η Jerusalem Post, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως στον απόηχο των απειλών του Ιράν για επιθέσεις σε πλοία που κινούνται στην περιοχή, πολλά τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά, από τα οποία διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου (προ της έναρξης του πολέμου).

Δορυφορικές εικόνες από τον Περσικό Κόλπο δείχνουν πολλά πλοία να περιμένουν έξω από τη θαλάσσια οδό για να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις. Εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, αξιωματούχοι ενσωματώνουν πλέον τον στόχο της διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του στενού στους ευρύτερους πολεμικούς στόχους.

Εξετάζουν επίσης την πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χαργκ του Ιράν, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά στρατιωτικών στόχων στο - κρίσιμο για τις ενεργειακές εξαγωγές της Τεχεράνης - σημείο.

Αναφορικά με το Ισραήλ, αρμόδια πηγή δήλωσε στην Jerusalem Post ότι προς το παρόν, ο ρόλος του Ισραήλ όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ περιορίζεται στην υποστήριξη πληροφοριών και όχι σε στρατιωτική δράση. «Αλλά αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται πως το Bloomberg ανέφερε πως ότι χωρίς κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο κατά του Ιράν, οποιαδήποτε προσπάθεια για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια.

Ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group, τονίζει ότι για την ασφαλή διέλευση θα πρέπει πρώτα να εξουδετερωθούν οι ασύμμετρες δυνατότητες του Ιράν, όπως νάρκες, ταχύπλοα σκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

