CNN: Τι επιδιώκει το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν – Συγκρίνεται με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διεξάγουν κοινές επιθέσεις κατά του Ιράν, όμως καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα, διαφαίνονται διαφορές στη στρατηγική και τους στόχους τους, όπως επισημαίνει το CNN.

Για να κατανοηθούν οι επιδιώξεις του Ισραήλ σε σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ, δημοσιογράφος του CNN μίλησε με τον Ντάνιελ Σαπίρο, μέλος του Ατλαντικού Συμβουλίου, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ επί Ομπάμα και πρώην αναπληρωτή βοηθό υπουργό Άμυνας για τη Μέση Ανατολή επί Μπάιντεν.

Ο Σαπίρο εξηγεί ότι Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν ορισμένους κοινούς στόχους, κυρίως την υπονόμευση της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει ισχύ και να απειλεί τους γείτονές του, αλλά υπάρχει και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ τους με την πάροδο του χρόνου.

Και οι δύο χώρες επικεντρώνονται στην υποβάθμιση των δυνατοτήτων αεράμυνας, των βαλλιστικών πυραύλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, του ναυτικού και της παραγωγικής ικανότητας του Ιράν, ενώ παρακολουθούν στενά το πυρηνικό πρόγραμμα για να αποτραπεί η ανάπτυξη όπλων.

Το Ισραήλ θεωρεί την αλλαγή καθεστώτος προτεραιότητα, καθώς αντιμετωπίζει έναν εχθρό που έχει δεκαετίες στηρίξει τρομοκρατικές οργανώσεις και έχει αναπτύξει πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, είναι λιγότερο σαφείς στους στόχους τους, με τον πρόεδρο Τραμπ να υποβαθμίζει την πιθανότητα ανατροπής του καθεστώτος, περιορίζοντας την εμπλοκή σε στρατηγικούς στόχους.

Η συνέχιση του πολέμου ενέχει κινδύνους για τις ΗΠΑ, καθώς η παρατεταμένη στρατιωτική δέσμευση στη Μέση Ανατολή μπορεί να υπονομεύσει πόρους για τον Ινδο-Ειρηνικό και την Ευρώπη, ενώ η πτώση του καθεστώτος θα μπορούσε να προκαλέσει αστάθεια, εμφύλιο ή μεταναστευτικές ροές που θα επηρεάσουν συμμάχους. Αντίθετα, το Ισραήλ θα ευνοεί το τέλος του καθεστώτος και ανησυχεί λιγότερο για τις ευρύτερες επιπτώσεις.

Η εκστρατεία χαρακτηρίζεται από υψηλό συντονισμό, αλλά η στρατηγική στο Λίβανο παραμένει ξεχωριστή για το Ισραήλ, με στόχο τη Χεζμπολάχ και πιθανή διπλωματική πίεση προς την κυβέρνηση της χώρας. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να εμπλέκονται στρατιωτικά εκεί, καθώς η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την αμερικανική παρουσία.

Ο Σαπίρο τονίζει ότι η στρατηγική του Ισραήλ ενδέχεται να μετατοπιστεί σε περιοδική στρατιωτική πίεση για να περιοριστούν οι απειλές, χωρίς να συνεχιστεί η παρατεταμένη σύγκρουση στο ίδιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η ασυνέπεια και η ασαφής στόχευση του Τραμπ έχουν προκαλέσει σύγχυση και περιορισμένη δημόσια υποστήριξη στις ΗΠΑ, ενώ η υπεραισιοδοξία για γρήγορη κατάρρευση του Ιράν φαίνεται πλέον ανεδαφική.

Το Ιράν, αν και αποδυναμωμένο, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη σύγκρουση, εκμεταλλευόμενο τα κενά και τις καθυστερήσεις των επιθέσεων.