Economic Times, Sky News

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ισχυρό Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σε πρόσφατα πλήγματα εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τον θάνατό του, ωστόσο ο Λαριτζανί θεωρούνταν κεντρική μορφή στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων της χώρας και ένας από τους βασικούς εκφραστές της σκληρής γραμμής απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ισχυρή πολιτική δυναστεία – «οι Κένεντι του Ιράν»

Όπως σχολιάζουν οι Economic Times, ο Λαριτζανί προερχόταν από μία από τις ισχυρότερες κληρικο-πολιτικές οικογένειες του Ιράν. Η δυναστεία των Λαριτζανί ήταν τόσο επιδραστική ώστε το Time το 2009 την περιέγραψε ως τους «Κένεντι του Ιράν», υποδηλώνοντας την κυριαρχία της σε βασικούς θεσμούς του κράτους.

Αρκετοί από τους αδελφούς του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στη δικαιοσύνη, στην εξωτερική πολιτική και σε θρησκευτικούς θεσμούς, εδραιώνοντας την επιρροή της οικογένειας σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Πολιτική καριέρα και ρόλος στην πυρηνική πολιτική

Ο Λαριτζανί υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας του SNSC από τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε διατελέσει στο ίδιο αξίωμα και την περίοδο 2005–2007. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου από το 2008 έως το 2020 και βασικός διαπραγματευτής στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Η θητεία του ως επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας συνέπεσε με αυξανόμενες στρατιωτικές εντάσεις και διπλωματικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και έμμεσων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Από τους Φρουρούς της Επανάστασης στην κορυφή της εξουσίας

Μετά την Επανάσταση στο Ιράν, ο Λαριτζανί εντάχθηκε στο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, προτού μετακινηθεί σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις.

Στη συνέχεια υπηρέτησε ως υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) και κύριος διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα, διαμορφώνοντας τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο Λαριτζανί κατείχε διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, με την έρευνά του να επικεντρώνεται στο έργο του Ιμάνουελ Καντ.

SkyNews: Τι σημαίνει για το Ιράν η εξουδετέρωση Λαριτζανί

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, είναι «πιθανώς εξίσου σημαντική» με την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυτό υπογράμμισε ο αρθρογράφος και συγγραφέας εξωτερικών υποθέσεων, Τιμ Μάρσαλ, μιλώντας στο Sky News, αφότου το Ισραήλ εξουδετέρωσε τέσσερις αξιωματούχους του Ιράν, ένας εκ των οποίων ήταν ο Λαριτζανί.

Θεωρούνταν ο de facto συντονιστής της ιρανικής στρατηγικής μετά την αποσταθεροποίηση της ανώτατης ηγεσίας και ο νούμερο δύο του καθεστώτος. «Ο Λαριτζανί διηύθυνε το σόου με τους IRGC [Φρουρούς της Επανάστασης]. Νομίζω ότι οι κληρικοί ωθούνται στην άκρη», δήλωσε ο Μάρσαλ στο Sky News.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι εξουδετέρωσε τον Λαριτζανί, δημοσιοποίησε ένα χειρόγραφο σημείωμα ισχυριζόμενο ότι προέρχεται από τον Λαριτζανί – μια προφανής άρνηση του θανάτου του. Στην πραγματικότητα ωστόσο, όπως σχολιάζει και ο ειδικός, η Τεχεράνη δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανός.

«Ο Λαριτζανί ήταν ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στην τηλεόραση 24 ώρες μετά την εξόντωση του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη», προσέθεσε θέλοντας να δείξει τη θέση που κατείχε στο καθεστώς την επομένη του θανάτου του Χαμενεΐ.

Ο ειδικός σημείωσε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει παράσχει επαρκείς αποδείξεις ότι είναι ζωντανός ούτε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε ότι αφορά τον Λαριτζανί σημείωσε ακόμη πως εκτιμά ότι δεν θα αποτελέσει σημείο καμπής για αποκλιμάκωση ή αποκλιμάκωση του πολέμου.

«Είναι σκληροπυρηνικός, αλλά είναι και πραγματιστής σκληροπυρηνικός. Δεν είναι φαύλος κύκλος. Οπότε, αν φύγει, αυτό που σου απομένει είναι, νομίζω, ο πλήρης έλεγχος των IRGC (Φρουροί της Επανάστασης). Νομίζω ότι οι κληρικοί έχουν πραγματικά παραμεριστεί», ανέφερε.

«Ο Λαριτζανί προέρχεται από μια πολύ πλούσια κληρική οικογένεια και ήταν πολύ κοντά στον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη. Έτσι, ήταν ένας από τους τελευταίους δεσμούς με την κληρική πλευρά».