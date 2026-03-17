Το Ισραήλ φαίνεται να κινείται σε δύο αντίθετες γραμμές όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν. Δημόσια, η χώρα καλεί σε λαϊκή εξέγερση κατά του καθεστώτος, ενώ ιδιωτικά ανώτεροι αξιωματούχοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ότι οποιαδήποτε μαζική κινητοποίηση θα καταλήξει σε σφαγή των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα που διακινήθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή και επικαλείται η Washington Post, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν Αμερικανούς διπλωμάτες ότι το ιρανικό καθεστώς «δεν καταρρέει» και είναι έτοιμο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η αυξανόμενη ανησυχία αφορά τη βιωσιμότητα διαδηλώσεων στο Ιράν, καθώς το καθεστώς έχει ήδη καταστείλει σφοδρά προηγούμενες κινητοποιήσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες πολίτες.

Οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι αν μεγάλος αριθμός Ιρανών κατέβει ξανά στους δρόμους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης θα έχουν πλήρη έλεγχο και οι διαδηλωτές θα σφαγιαστούν. Παρά αυτή τη ζοφερή πρόβλεψη, το Ισραήλ συνεχίζει να ελπίζει σε εξέγερση και ζητά από τις ΗΠΑ να προετοιμαστούν για υποστήριξη των διαδηλωτών σε περίπτωση που συμβεί.

Η στρατηγική του Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο που ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς να κατέβουν στους δρόμους με αφορμή την παραδοσιακή γιορτή Chaharshanbe Suri.

Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους εντός Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων, αποθεμάτων πυραύλων και σημείων ελέγχου των Μπασίτζ.

Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι στόχος των επιθέσεων είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να αποτινάξει το καθεστώς. Άλλοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι ακόμη και χωρίς λαϊκή εξέγερση, η αποδυνάμωση του καθεστώτος αποτελεί επιτυχία για το Ισραήλ.

Αν και οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν πληγεί, το καθεστώς παραμένει ανθεκτικό και συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones. Ο γιος και διάδοχος του Χαμενεΐ παραμένει στην εξουσία και ευθυγραμμισμένος με τους σκληροπυρηνικούς, γεγονός που καθιστά την ανατροπή δύσκολη χωρίς εσωτερική διάσπαση.

