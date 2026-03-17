Η στοχευμένη στροφή της Βόρειας Ελλάδας στα Βαλκάνια και τα οφέλη για τη Μακεδονία και τη Θράκη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Βόρειας Ελλάδας για πολλές δεκαετίες ήταν ότι είχε πάντοτε το βλέμμα της στραμμένο προς το νότο. Λειτουργούσε με μια λογική εξάρτησης από την Αθήνα, άλλες φορές αναζητώντας άλλοθι για τις δυσκολίες και άλλες φορές επιρρίπτοντας ευθύνες για τις όποιες καθυστερήσεις.Αυτή η νοοτροπία, που για χρόνια χαρακτήρισε τον τρόπο δράσης και κατ’ επέκταση την οικονομική και πολιτική λειτουργία της Μακεδονίας και της Θράκης, είχε ως αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να μην αξιοποιήσει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της, όπως είναι η γεωγραφική της θέση στο κέντρο των Βαλκανίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ενώ η Βόρεια Ελλάδα γειτνιάζει με σχεδόν όλα τα κράτη της βαλκανικής ενδοχώρας, εν τούτοις οι δυνατότητες συνεργασίας και οικονομικής διασύνδεσης δεν αξιοποιήθηκαν στον βαθμό που θα μπορούσαν.

